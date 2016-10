11/10/2016 09:00:00 - Cultura



Festival de Talentos está com inscrições abertas

clique para ampliar

Divulgação Os servidores podem se dirigir à Secult onde ocorrem as inscrições





O XI Festival de Talentos do Servidor Público será realizado no dia 27 de outubro, mas as inscrições já podem ser feitas desde ontem (10), na sede da Secretaria de Estado da Cultura (Secult). O festival faz parte da comemoração pelo Dia do Servidor Público, celebrado em 28 de outubro. A programação começa no dia 21 e se estende até 27 de outubro, em Teresina. Os servidores que gostam de cantar podem se dirigir à Secult de segunda a sexta-feira, das 8 às 13 horas, e se inscreverem para o Festival de Talentos. De acordo com o edital, serão aceitas 10 inscrições e, se esse número for ultrapassado, cabe aos jurados avaliarem aqueles que irão se apresentar durante o evento. Vale lembrar que a premiação é de R$ 5 mil para o primeiro lugar, R$ 3 mil para o segundo e R$ 2 mil para o terceiro colocado. Os jurados irão levar em consideração critérios como dicção, afinação, interpretação, ritmo, melodia, letra e arranjo. As inscrições são gratuitas e o servidor deve apresentar cópias do RG, CPF e do contracheque. Além disso, devem ser entregues seis cópias impressas da música que será interpretada, sendo uma cópia com identificação do título e autor e cinco sem identificação. A música também deve ser gravada em CD, DVD ou pen drive na voz do servidor/intérprete. Cada participante pode apresentar até duas músicas, inéditas ou não. No dia das apresentações, a partir das 20h, no clube da APCEF, na Avenida Presidente Kenedy, a Secult vai dispo-nibilizar equipamentos de som, de luz e uma banda base. Podem participar servidores ativos, sejam efetivos ou comissio-nados. A Semana do Servidor é uma realização das secretarias de Estado da Administração e Previdência e da Cultura. A programação começa no dia 21 de outubro com Exposição de Artes do Servidor, no Club dos Diários. No mesmo dia, tem show de Lene Alves e da Rainha do Forró, Eliane, no clube da APCEF. O encerramento, no dia 27, será com show do cantor Jerry Adriane, na APCEF.