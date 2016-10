Amanhã, dia 12, é comemorado o Dia das Crianças, por conta disso, o comércio no centro comercial de Teresina começou a registrar aumento na quantidade de pessoas a procura do presente dos pequenos. A volta dos bancos também ajudou a aumentar esta demanda, que segundo o Sindicato dos Lojistas (Sindilojas), ainda não é a esperada para a data. Para atrair público, as lojas investiram em promoções.

O representante comercial Alonso Pereira se antecipou e comprou o presente dos dois filhos no início da semana. "Eu comprei uma boneca e um boneco para presentar no dia. O presente não pode faltar lá em casa", afirma.

Já a dona de casa Maria Erica da Silva optou por uma roupa para o netinho de 2 anos. "Ele já tem muito brinquedo e a maioria não dura muito. Então decidir comprar algo que ele tem pouco e que deve durar bem mais. Nunca esqueço de presenteá-lo, pois é importante para mim", destaca.

Proprietário de loja especializada em artigo para crianças, João Memória afirma que espera melhorar bastante movimento até o Dia das Crianças. A maior procura é pelos brinquedos. "As pessoas começaram a comprar agora e até o dia esperamos mais gente. Estamos bastante animados com as vendas", comenta.

A expectativa de vendas para o Dia das Crianças não é tão boa, mas a esperança é de as vendas se igualem ao que foi ano passado. "Nós estamos no período das vacas magras e as vendas não estão dentro do que a gente espera, mas queremos que nesta data festiva não caia mais, seja igual ao ano passado, quando as vendas superaram os 20%", destaca Luís Veloso, presidente do Sindilojas.

No Dia das Crianças, as lojas do comércio de Teresina estarão abertas de 8h às 18h e as lojas dos shoppings de 14h às 20h.

PESQUISA - Uma pesquisa nacional, divulgada pela Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio-RJ) e Instituto Ipsos, revela que o Dia da Criança deve movimentar, em todo o país, cerca de R$ 7,3 bilhões, com gasto médio de R$ 118,87 por pessoa.

Cerca de 40% dos consumidores pretendem presentear no Dia da Criança, considerada a quarta maior data para o comércio, depois do Natal, Dia das Mães e Dia dos Namorados. Brinquedos constituem a maioria dos presentes apontados por 59% dos consultados, seguidos por roupas (27%), calçados (7%) e bicicletas (3%).

A pesquisa foi efetuada entre 30 de julho e 9 de agosto, com 1.200 consumidores nas capitais Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Vitória, Florianópolis, Salvador e Recife e em mais 65 municípios brasileiros.