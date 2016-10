11/10/2016 09:00:00 - Municípios



Governo do Estado lança a maquete do novo Porto dos Tatus



Divulgação Maquete do novo Porto de Tatus foi lançada pela Secretaria de Transporte





Tendo em vista a urbanização da estrutura do Porto dos Tatus, no município de Ilha Grande, litoral do estado, o Governo do Piauí, por meio da Secretaria de Estado dos Transportes (Setrans-PI), lançou a maquete eletrônica do novo projeto, que atende aos critérios dos órgãos ambientais. A licitação para a construção da nova estrutura deve ser lançada após a finalização dos serviços de elaboração do Adendo ao Estudo Ambiental do projeto, que deve ser concluído em breve. O secretário de Estado dos Transportes, Guilhermano Pires, destacou que a nova estrutura deve atender a demanda crescente da região. "Hoje, contamos com uma estrutura precária, que não atende as necessidades da demanda turística local. Com o novo Porto dos Tatus, os nossos visitantes passarão a contar com uma estrutura confortável, eficiente e segura", destacou o gestor, enfatizando que o novo projeto está integrado, de forma harmônica, ao meio ambiente. O novo Porto dos Tatus contará com terminal de recepção para turistas, um mirante com plataforma de acessibilidade, banheiro públicos com acessibilidade, administração, píer com passarela de madeira para embarque e desembarque de turistas e um portal de entrada.