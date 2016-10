Os quatro gols do Brasil ainda no primeiro tempo contra a Bolívia evidenciaram características da equipe: por exemplo, a velocidade para chegar ao gol adversário a partir do momento em que rouba a bola, e o recurso dos companheiros a Neymar para acelerar esse processo. Todos os lances tiveram origem num desarme ou numa interceptação de passe, seja no campo de ataque ou na própria área, e pés fundamentais para acelerar e pegar o rival desarmado: os pés de Neymar foram acionados sempre, mas será desfalque.

Com Neymar suspenso, será de Oscar a responsabilidade de utilizar a camisa de número 10 da seleção brasileira no duelo de hoje contra a Venezuela, em Mérida, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018, que acontece às 21h30. Foi o que revelou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ontem, quando divulgou a numeração da equipe dirigida pelo técnico Tite para o confronto.

Neymar participou dos quatro gols. Fez o primeiro depois de roubar a bola. Arrancou pelo meio no segundo e deu assistências para o terceiro e quarto. Em todos, o atacante foi responsável pelo "estirão" que levou a equipe à zona de perigo, mais perto do gol defendido por Lampe.

Embora tenha herdado a camisa de Neymar, o treinamento do último domingo, em Natal, indicou que Oscar ficará no banco de reservas contra a Venezuela. Por isso, o substituto direto de Neymar será Willian que jogará pela direita, com Philippe Coutinho no lado esquerdo, onde normalmente atua o craque do Barcelona. O meia do Chelsea foi titular da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2014, mas depois vinha perdendo prestígio na equipe.

Oscar, inclusive, ficou fora da primeira lista de convocados de Tite à frente da seleção brasileira, depois sendo lembrado para os confrontos contra a Bolívia, em que não foi aproveitado, e a Venezuela. Agora tenta convencer o treinador a torná-lo um nome constante no grupo da seleção.

Enquanto Oscar herdou a camisa de Neymar, o volante Paulinho, que cumpriu suspensão no duelo contra a Bolívia, ficou com o número 15, que foi do meia do Chelsea no último compromisso.