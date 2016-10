11/10/2016 09:00:00 - Colunas - ZOZIMO TAVARES



A bancada e a duplicação das BRs

Será hoje, às 9 horas, em Brasília, a reunião da bancada federal do Piauí que definirá a prioridade para destinação das duas emendas impositivas a que o Estado tem direito no orçamento de 2017. Uma parte da bancada, liderada pelo senador Ciro Nogueira (PP), defende que as emendas, que totalizam R$ 230 milhões, sejam destinadas à duplicação de 38 quilômetros das BRs-343s e 316, saindo de Teresina. A outra, liderada pelos deputados Marcelo Castro (PMDB) e Assis Carvalho (PT), defende que os recursos dessas emendas sejam fatiados para as áreas de agricultura e de saúde. Esse tipo de emenda é uma novidade no orçamento do país. A emenda impositiva foi criada pela Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2014 (Lei nº 12.919, de 24 de dezembro de 2013). Ela torna obrigatória a execução orçamentária e financeira das emendas individuais inseridas na Lei Orçamentária Anual - LOA. O Piauí aprovou no ano passado, por exemplo, através de emenda impositiva, a destinação de recursos para a conclusão do Projeto Tabuleiros Litorâneos, em Parnaíba. O que anima os membros da bancada do Piauí favoráveis à destinação dos recursos das emendas impositivas para a duplicação das BRS de acesso a Teresina é a autorização do presidente Michel Temer para que o Ministério dos Transportes faça os projetos das duas obras. A garantia já foi dada ao senador Ciro Nogueira. Já o que anima os parlamentares que lutam pela destinação dos recursos para a agricultura e a saúde é a possibilidade de contemplarem diretamente as suas bases políticas com recursos que poderão ser aplicados na compra de patrulhas mecanizadas e em ações na área de saúde. De todo modo, o Piauí tem uma chance real, hoje, de viabilizar a duplicação dos acessos à capital pelas BRs-343 e 316. Como se sabe, Teresina é única capital nordestina que ainda não tomou essa providência, por mero descaso do governo central e falta de interesse ou de peso político da bancada federal. Diante do congestionamento diário dos dois acessos e do agravamento do problema de tráfego e da falta de segurança de trânsito nos dois trechos, o Governo do Estado decidiu, por conta própria, na gestão Wilson Martins, fazer a duplicação das BRs. A obra foi paralisada e retomada há pouco tempo, sendo tocada a duras penas pelo Governo do Estado. Na reunião de hoje da bancada federal, os parlamentares piauienses decidirão se vão dar um passo adiante e optar por um projeto estruturante ou se vão manter a política que privilegia os projetos eleitoreiros.