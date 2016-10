11/10/2016 09:00:00 - Economia



Nos EUA, Meirelles fala sobre PEC que limita gastos

Meireles esteve em encontro com investidores nos EUA e falou sobre PEC





O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou ontem (10) em Nova York (EUA), após reunião com investidores, que, se a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que limita os gastos públicos não aprovada, terão de ser "contempladas outras possibilidades, todas muito mais sérias e muito piores para o Brasil". Enviada pelo governo no primeiro semestre deste ano como uma forma de reequilibrar as contas públicas, a proposta já foi aprovada pela comissão especial da Câmara que a analisava e agora precisa ser votada, em dois turnos, pelo plenário da Casa. A expectativa do governo é que a votação do primeiro turno já ocorra nesta segunda. "Trabalhamos com a hipótese de aprovação da PEC. Nos não pretendemos ficar discutindo cenários negativos e o que seria feito nesse sentido. Acreditamos que vai ser [aprovada]. Existe um nível de consciência muito grande no Congresso Nacional e a resposta da população tem sido positiva, na medida em que é bem explicada a questão da PEC", declarou o ministro da Fazenda nos Estados Unidos. Meirelles não chegou a informar exatamente quais seriam essas possibilidades, mas acrescentou que "não há nada ideologicamente contra aumentos de impostos, se necessário". Na avaliação do ministro, o teto para os gastos da União é uma "excelente solução para o Brasil neste momento". "Inclusive o regime de aprovação mais rápido já foi aprovada pela Câmara dos Deputados", acrescentou ele. Mais cedo, nesta segunda, o plenário da Câmara aprovou, por 255 votos favoráveis e 9 contrários, requerimento que acelera o trâmite para a votação da PEC do teto. Na noite deste domingo (9), o presidente da República, Michel Temer, ofereceu um jantar a mais de 200 deputados para pedir apoio à proposta. Em um discurso de cerca de cinco minutos, Temer afirmou, sem citar um caso específico, que qualquer "movimento corporativo" contra o projeto "não pode ser admitido". Na última semana, a Secretaria de Relações Institucionais da Procuradoria Geral da República emitiu um parecer no qual disse que a PEC é inconstitucional porque "ofende" a autonomia e a independência do Legislativo, do Judiciário e do Ministério Público, e transforma o Executivo em um "super órgão" capaz de controlar os outros poderes. Ontem, nos EUA, Meirelles voltou a ser questionado sobre se o governo cogita criar novos impostos. O ministro da Fazenda, então, lembrou que o Executivo já anunciou, ao enviar a proposta de Orçamento para o ano que vem, que não será necessário aumentos de tributos. Para 2017, o governo propôs um Orçamento com a previsão de rombo estimada em R$ 139 bilhões, o segundo maior déficit da história. A proposta orçamentária do ano que vem inclui o teto de gastos públicos - ainda analisado pelo Congresso -, observando os pisos vigentes pelas regras atuais para Saúde e Educação. (Fonte: G1)