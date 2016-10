Um ônibus escolar que levava 11 crianças colidiu com um carro na Avenida Doutor Josué de Moura Santos, bairro Pedra Mole, zona Leste de Teresina. A colisão aconteceu por volta das 7h de ontem (10) e, segundo a Polícia Militar, o motorista do Ecosport teria tentado fazer uma ultrapassagem e acabou colidindo de frente com o ônibus. Uma das crianças ficou ferida.

As crianças que estavam no ônibus são do Instituto Casa Dom Barreto e estavam sendo levadas para a Escola Popular Madre Maria Villac. Apenas uma sofreu ferimentos no joelho. As demais nada tiveram e nenhuma precisou de atendimento hospitalar.

Com o impacto, a frente do Ecosport ficou bastante destruída. O condutor do veículo foi levado com ferimentos leves para o Hospital de Urgência de Teresina. O pai dele esteve no local do acidente e chegou a se emocionar por nada mais grave ter acontecido.

"Acidente é acidente e pode acontecer até mesmo com os melhores motoristas", disse Francisco de Jesus Fontinele.

De acordo com o sargento Armando Araújo, uma perícia será feita no local do acidente para apurar quais foram as causas. A Companhia Independente de Policiamento de Trânsito (Ciptran) isolou uma das pistas e os veículos tiveram que trafegar pelo acostamento.

Os estudantes que eram transportados pelo ônibus têm entre 8 e 14 anos. Todos foram liberados para voltar para casa após o acidente.

A Avenida Josué de Moura Santos passa por reforma e deve ser duplicada. Recentemente, ganhou nova pavimentação asfáltica. Entretanto, alguns acidentes vêm sendo registrados devido à falta de sinalização.