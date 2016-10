11/10/2016 09:00:00 - Polícia



Sobrinho e tia são assassinados dentro de casa na zona Norte

POLÍCIA ainda está investigando possíveis suspeitos pelo homicídio, até o momento nenhum prisão foi feita





Um duplo homicídio foi registrado na tarde de ontem (10) em Teresina. A dona de casa Maria do Socorro dos Santos Nascimento, 57 anos, e o sobrinho, Marcos Aurélio dos Santos Nascimento, 37, foram assassinados dentro da residência deles, localizada na Rua Gonçalves Lêdo, no bairro Real Copagre, na zona Norte da capital. Marcos Aurélio era conhecido pelo apelido de "nêgo cuscuz" e, segundo a Polícia Militar, é foragido da Casa da Custódia. Ele foi beneficiado com a saída temporária do Dia das Mães e não retornou ao sistema prisional. A comandante de policiamento do 9º Batalhão da Polícia Militar, capitã Samara Costa, conta que populares relataram que homens desceram de um carro e atiraram em Maria do Socorro , que estava na calçada da residência, e em seguida, entraram no quintal da casa e dispararam contra Marcos Aurélio. "As informações ainda estão desencontradas. Não sabemos quantas pessoas participaram do crime, nem quantos tiros foram efetuados. Só sabemos que foi um crime que parece que foi planejado, pois, pelas circunstâncias, vieram realmente para matá-los", acredita a capitã Samara Costa. Maria do Socorro era tia de Marcos Aurélio, mas, por criá-lo desde a infância, era considerada mãe dele. Segundo informações da Polícia Civil, a mulher foi assassinada porque tentou evitar a entrada de dois homens armados no interior da casa onde estava seu sobrinho. "O sobrinho cumpria pena na Casa de Custódia e recentemente saiu em liberdade pelo dia das mães e não mais retornou ao presídio. Portanto, ele era considerado foragido. Acreditamos que o crime foi um acerto de contas. Quando os atiradores chegaram em uma motocicleta, a tia, na tentativa de evitar que o sobrinho fosse morto, tentou barrar a entrada dos bandidos na residência, mas eles reagiram e mataram ela. Depois, eles entraram na casa e mantaram também o homem", disse o delegado Humberto Mácola, da Delegacia de Homicídios. Pelo histórico criminoso da vítima, que cumpria pena por roubo e tráfico de drogas, o duplo homicídio teria acontecido por acerto de contas. "Em outras ocasiões, criminosos já tinham atentado contra a vida dele e dessa vez não houve como ele escapar dos matadores. A tia morreu ao tentar evitar a morte do parente", disse Mácola. O delegado informou ainda que os documentos de identidade das vítimas apontam que os dois tem o mesmo pai e mesma mãe, entretanto, eles não são irmãos, mas sim tio e sobrinho. "Essa informação foi dada pelos parentes das vítimas", finalizou. O Instituto Médico Legal foi acionado para fazer a remoção dos corpos e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios. Até o fechamento desta edição nenhum suspeito havia sido identificado ou preso.