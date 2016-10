O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) derrubou a liminar que colocou em liberdade o prefeito de Redenção do Gurguéia (691 quilômetros ao sul de Te-resina), Delano Parente (PP). Acusado de comandar um esquema que teria desviado R$ 17 milhões da Prefeitura de Redenção do Gurguéia, Delano Parente foi preso na Operação Déspota, deflagrada no dia 14 de julho pelo Ministério Público Estadual, por meio do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), com apoio da Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas do Estado e Polícia Rodoviária Federal.

Juntamente com o prefeito foram presas outras 15 pessoas, entre secretários e servidores municipais da Prefeitura de Redenção do Gurgueia, advogados e um vereador. Ele ficou preso em Teresina até o dia 10 de agosto, quando foi colocado em liberdade graças a uma liminar do ministro Sebastião Reis Júnior, do STJ. A nova decisão do STJ, que saiu na última sexta-feira, cessa os efeitos da liminar e Delano Parente deve ser reconduzido à prisão.

Ontem, o promotor Rômulo Cordão, coordenador do Gaeco, disse que o prefeito afastado está foragido (veja matéria abaixo). Cordão disse que Delano Parente foi denunciado ao Tribunal de Justiça por formação de quadrilha, fraude em licitações e outros crimes, e vai res-ponder criminalmente. Os outros presos na operação estão sendo denunciados. "O STJ cassou a decisão fazendo com que a prisão, anteriormente de-terminada pelo desembargador Pedro Alcântara, fosse novamente válida. Ele não contribuiu com as investigações. Quase todos os investigados foram denunciados e o Tribunal de Justiça já recebeu algumas denúncias", disse ele.

Segundo o promotor, as investigações da Polícia apontaram que a organização criminosa desviava recursos públicos por meio de fraudes a licitações, superfaturamento de contratos, pagamentos indevidos com notas fiscais frias e utilização de empresas de fachada. O dinheiro desviado era destinado principalmente para a educação. Rômulo Cordão disse que foi acordado que parte do dinheiro desviado seria devolvido posteriormente. A defesa do prefeito informou que vai recorrer da decisão do STJ.