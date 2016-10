12/10/2016 09:00:00 - Geral



Tecnologia também é brincadeira de criança



clique para ampliar

Divulgação Pesquisa revela que 7% das crianças, com 5 anos de idade, já utilizam tecnologias como telefone celular e tablets





Uma pesquisa realizada recentemente pelo Centro de Estudos Sobre as Tecnologias da Informação e da Comunicação (Cetic) apontou que 24% das crianças entrevistadas têm celular com 9 anos de idade, 16% aos 6 anos e 7% aos 5 anos. Outra pesquisa sobre o tema, dessa vez da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), revelou que 58,7% de crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, nas regiões Sul e Sudeste, têm celular. As pesquisas levantam uma discussão sobre o uso de aparelhos tecnológicos por crianças, tema que divide opiniões de especialistas, pais e mães. Enquanto alguns defendem que estas ferramentas possam ser utilizadas com moderação pelos pequenos, outros acreditam que o seu uso logo nos primeiros anos de vida pode causar mais prejuízos do que vantagens. É cada vez mais comum que pais deixem seus filhos navegando nos gadgets em restaurantes ou no carro, de modo a mantê-los quietinhos durante uma viagem ou enquanto esperam a refeição. Mesmo sem ler, as crianças conseguem escolher, sozinhas, filmes, jogos ou ver fotos de família e amigos no tablet ou smartphone. E os pais se sentem menos culpados por achar que, usando os aparelhos mesmo em idade tão tenra, as crianças aprendem alguma coisa com os aplicativos. O pequeno Heitor Moraes, hoje aos 4 anos de idade, utiliza o smatphone dos pais durante algumas horas do dia. Filho de pais divorciados, os genitores dizem que o uso dos aparelhos é permitido desde que não comprometa outras atividades do seu dia, como ir à escola, fazer tarefas escolares e interagir com outras crianças e outros brinquedos. "A gente começou a mostrar filmes e desenhos no celular e tablet muito cedo no intuito dele ficar quieto e porque a gente sabia que aquilo prendia a atenção dele. Então, às vezes, em uma situação de espera no médico ou em locais públicos o aparelho servia de consolo e prendia a atenção dele. A medida que ele foi crescendo, a gente começou a observar que estava demais, tanto que agora ele continua usando, mas a gente tenta equilibrar com outras atividades e, ainda assim, sempre que ele está com o telefona nas mãos, o mais importante é saber qual conteúdo ele está assistindo", afirma Eduardo dos Santos, pai da criança. Sobre prejuízos e vantagens, o pai acredita que, se usado de maneira equilibrada, pode trazer mais vantagens. "Eu percebi que, com os aplicativos e vídeos educacionais, ele aumentou o vocabulário e desenvolve o raciocínio, principalmente, com jogos de montar, mas eu não deixo que ele fique muito tempo jogando, porque isso pode causar lesões nos braços e prejudicar a visão. Até agora, ele não apontou para nenhum desses problemas, mas não sabemos a longo prazo. O que acho interessante é que ele não deixa de brincar com os colegas para ficar nos eletrônicos. Acho que esse seja o ponto principal: apesar da atração pela tecnologia, ele é uma criança que prefere jogar bola ou andar de bicicleta ao invés de ficar no tablet ou celular", pontua o pai. Segundo a psicóloga Ivna Beatriz, o uso destes aparelhos pode auxiliar no desenvolvimento de algumas habilidades da criança, como noção de percepção e raciocínio. Porém, o consumo prolongado pode virar um problema quando não há limite imposto pelos pais. Ela afirma que a exposição prolongada pode prejudicar na socialização da criança, que acaba por perder o interesse pelo lúdico. "Esses aparelhos, em sua maioria, oferecem mais recursos para serem utilizados por uma pessoa de cada vez. Isso, com o tempo, pode fazer com que o pequeno perca o interesse de socializar com outras crianças e com os próprios pais. O isolamento pode causar doenças sérias como a depressão, por exemplo", explica. Ela reitera que na infância acontece todo o desenvolvimento cognitivo e os pais, por terem uma jornada de trabalho extensa, recorrem aos aparelhos para prender a atenção da criança mais facilmente, deixando de conviver mais ativamente com os filhos.