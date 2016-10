Em busca do direito de defender seu título mundial na Rússia, em 2018, a Alemanha mais uma vez mostrou segurança e não deu espaço para surpresas nas eliminatórias europeias. Com amplo domínio, o time comandado por Jöachim Löw venceu sem grandes problemas a Irlanda do Norte por 2 a 0 ontem (11), em Hannover. Draxler e Khedira marcaram para a seleção alemã ainda no primeiro tempo.

O triunfo de ontem é o terceiro consecutivo da Alemanha nas eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2018. A atual campeã mundial chega a nove pontos e se isola na liderança do grupo C, abrindo dois pontos para Azerbaijão, que empatou com a República Tcheca. A Irlanda do Norte segue em terceiro, com quatro pontos. Na próxima rodada, os germânicos visitam San Marino, e os irlandeses recebem o Azerbaijão.

A Alemanha começou o jogo em ritmo forte, encurralando a Irlanda do Norte, que colocou os 11 jogadores no campo de defesa. A intensa troca de passes e a tranquilidade germânica deu frutos e fez com que o time abrisse 2 a 0 aos 16 minutos de jogo. Depois, a Irlanda do Norte decidiu ir mais ao ataque e conseguiu criar poucas chances, sempre no contra-ataque.

Na etapa final, o domínio germânico apenas se consolidou. Apesar de uma tentativa no primeiro lance, a Irlanda do Norte foi encurralada com facilidade mais uma vez. Os visitantes viram a Alemanha trocar passes e buscar jogadas diferentes sem conseguir tomar a bola, mostrando certa apatia. Neuer nem mesmo teve trabalho. Mas, apesar do domínio da posse, os donos da casa não conseguiram alterar o placar.





INGLATERRA EMPATA

Após uma vitória sem brilho diante da fraca seleção de Malta, no último sábado, a Inglaterra mais uma vez pecou na criatividade e por pouco não saiu com a derrota diante da Eslovênia, em Ljubljana, nesta terça-feira.

Mas, graças a uma atuação brilhante do goleiro Joe Hart, que fez ao menos quatro grandes defesas - a melhor delas em cabeçada de Kurtic logo no início da segunda etapa - a equipe do técnico interino Gareth Southgate manteve o empate e a liderança no Grupo D, com sete pontos.

Os resultados na rodada também ajudaram, com a vitória da Escócia por 3 a 0 sobre a Eslováquia, que tinha a chance de assumir a primeira posição, mas estaciona nos três pontos, em quinto lugar.