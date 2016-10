12/10/2016 09:00:00 - Municípios



Projeto Escolinha de Trânsito conscientiza crianças de Nazária

Divulgação Ações do Projeto Escolinha de Trânsito na cidade de Nazária





Um trânsito seguro e com condutores cada vez mais conscientes. Esse é o principal objetivo das ações educativas do Departamento Estadual de Trânsito do Piauí (Detran-PI) junto às crianças. A importância dos trabalhos está sendo reforçada na cidade de Nazária, onde a Escola Piauiense de Trânsito (EPT) realiza palestras edu-cativas em alusão ao Dia das Crianças, comemorado hoje. Desde a manhã de segunda-feira (10), os educadores estão no município trabalhando a temática trânsito e cidadania, levando o projeto Escolinha de Trânsito, onde crianças percorrem uma pista sinalizada, que simula o trânsito real de uma cidade, com veículos de brinquedo, semáforos e faixas de pedestres. A intenção é que elas possam interagir, de forma defensiva, na maneira de dirigir. De acordo com Larissa Caldas, diretora interina da EPT, as atividades educativas realizadas pela escola para o trânsito ocorrem de forma continuada, dentro ou fora do ambiente escolar, para que a vivência das crianças com o trânsito ocorra ao longo de todo o seu desenvolvimento. "As crianças em fase de desenvolvimento vivenciam um momento de ampliação do universo de informações, onde o brincar se torna um importante meio para que elas compreendam o mundo no qual estão inseridas, trabalhando valores e sentimentos", pontua a diretora.