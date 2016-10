O Parque Zoobotânico de Teresina, situado na zona Leste da cidade, preparou uma vasta programação para receber as crianças neste feriado, dia 12. A data chega a ser uma das mais especiais para o Parque devido ao aumento do número de visitantes. Neste feriado, o local espera receber cerca de 10 mil crianças.

As crianças vão contar com pinturas de rosto, jogos e muita brincadeira. Todas as atividades irão se concentrar na área das trilhas de arvorismo. "Nós iremos concentrar tudo em um só lugar. Já redobramos a vigilância com relação aos incêndios e os pais podem ficar despreocupados. Depois do acontecido, estamos passando pelas matas manhã, tarde e noite para verificar qualquer problema", destaca o administrador do Parque, Renato Uchôa.

A entrada no Parque é gratuita para crianças de até 8 anos. As atividades irão começar a partir das 8h e seguem até as 16h30 e durante este intervalo as crianças também terão acesso ao espaço dos animais. Ontem, o Zoobotânico já recebeu cerca de 5.000 alunos das redes municipal e estadual de ensino.

PARQUE DA CIDADANIA - O local, no Centro de Teresina, também é uma opção para o Dia das Crianças. O parque não terá programação especial, mas estará aberto de 7h às 22h para receber o público.

No Parque Potycabana, na zona Leste da capital, a programação para as crianças neste dia 12 vai ser especial. Além de brincadeiras e jogos, as crianças vão contar com diversos serviços oferecidos pelo Coopera Mirim Cidadão.

O Evento Coopera Mirim Cidadão faz parte do Projeto Sócio-educativo-preventivo Mirim Cidadão, da Secretaria de Segurança Pública, estará no local fazendo emissão de documentos como carteira de identidade, certidão de nascimento e óbito; orientação nu-tricional, higiene bucal e oficina de artes. Os serviços serão oferecidos das 16h30 às 21h.

O Evento Coopera Mirim Cidadão atende cerca de 5 mil crianças e adolescentes de sete a 17 anos em situação de déficit ou vulnerabilidade social.