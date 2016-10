12/10/2016 09:00:00 - Economia



Brasil e China anunciam fundo de US$ 20 bilhões para infraestrutura

clique para ampliar

Divulgação MINISTÉRIO do Planejamento firmou acordo com governo da China





O Ministério do Planejamento e representantes dos governos do Brasil e da China assinaram ontem (11) memorando de entendimento para a constituição de um fundo de investimentos destinado a financiar projetos de infraestrutura na economia brasileira. O acordo, informou o governo, é resultado de tratativas bilaterais concluídas após a visita do presidente Michel Temer à China no início de setembro. "O fundo deverá ser capitalizado em até US$ 20 bilhões, sendo até US$ 15 bilhões de capital chinês e até US$ 5 bilhões brasileiro. A integralização dos recursos ocorrerá projeto a projeto, conforme o comitê diretivo delibere a aprovação do investimento", acrescentou o Ministério do Planejamento. Os setores que poderão receber recursos do fundo englobam logística, energia e recursos minerais, tecnologia avançada, agricultura, agroindústria e armazenagem agrícola, manufatura e serviços digitais, entre outros, dentro do território brasileiro, em benefício mútuo para as partes, informou o governo. Em setembro, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, avaliou, durante visita à China para reunião do G20, que o investimento total previsto em infraestrutura no Brasil deverá chegar a US$ 269 bilhões entre 2016 e 2019. De acordo com o governo, os recursos do fundo que financiará projetos de infraestrutura no Brasil serão aportados à medida que eles sejam aprovados, com fontes variadas. "Poderão haver recursos do FI-FGTS, do BNDES e de captação no setor privado. Trata-se de um mecanismo de coordenação dos recursos para viabilizar os projetos", explicou o ministro interino do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Dyogo Oliveira. Segundo o Ministério do Planejamento, a concretização do fundo é algo sem precedentes na América Latina e, provavelmente, em outros continentes. Ainda de acordo com o governo, o fundo será estabelecido como uma triagem de investimentos e um mecanismo de aprovação, e não como uma entidade constituída (na forma de empresa, sociedade ou outras formas) em qualquer jurisdição. "Os investimentos poderão assumir formas de equity investment, debt investment, funds, entre outras a serem acordadas entre as partes", informou o Ministério do Planejamento.