Um homem de 28 anos foi detido e mais de R$ 1 milhão em cédulas foram apreendidos no fundo falso de um veículo na manhã de ontem (11), na BR-343, em Parnaíba, no litoral do Piauí. Segundo o agente da Polícia Rodoviária Federa (PRF), Ítalo Silva, a Polícia ainda não sabe qual seria a origem do dinheiro.

O policial explicou que o homem apresentou comportamento suspeito no momento de uma abordagem de rotina. Ele estava em um Fiat Strada, com placa OYM-1426. Na cabine do veículo, um Fiat Strada, a Polícia encontrou R$ 3,4 mil e resolveu fazer uma revista mais minuciosa.

"Nós encontramos mais de R$ 1 milhão no fundo do veículo, separado e embalado em quantias de R$ 40 e R$ 50 mil. Ele disse não saber qual seria a procedência do dinheiro, que uma pessoa o havia abordado e oferecido os R$ 3,4 mil apenas para ele fazer o transporte", disse o policial.

Segundo Ítalo, o homem informou que havia recebido a oferta e a encomenda no Ceará e faria o transporte até a cidade Santa Inês, no Maranhão. A abordagem aconteceu, segundo o rapaz detido, em uma praia de Fortaleza e o autor do pedido seria um homem de aproximadamente 35 anos. O suspeito está detido na delegacia de Polícia Federal, em Parnaíba, onde prestará depoimento.

Segundo o inspetor Fabrício Loiola, o rapaz já possui passagem pela Polícia por homicídio e roubo. O material será encaminhado para a sede da Polícia Federal em Parnaíba.