12/10/2016 09:00:00 - Geral



Piauí registra mais de 400 focos de queimadas em 10 dias, diz Inpe

clique para ampliar

Divulgação Entre 1º de janeiro e 10 de outubro de 2016, o Piauí registrou 4721 focos de queimadas, segundo boletim do Inpe





O Piauí está vivendo o ápice do período conhecido como B-R-O-Bró, que ocorre entre os meses de setembro e dezembro. Durante esse período, o Piauí costuma registrar as temperaturas mais altas do país, além de baixos índices de umidade relativa do ar. Dados do programa de monitoramento de queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) revelam que, nos 10 primeiros dias de outubro, o Piauí registrou 434 focos de incêndio, ficando em sétimo no ranking de focos por estados, ficando atrás de Tocantins (444), Rondônia (492), Amazonas (636), Pará (908), Mato Grosso (919) e Maranhão (1412). Espírito Santo foi o Estado que registrou menos, apenas um foco. No Piauí, só nas últimas 48 horas foram registrados 119 incêndios. Entre 1º de janeiro e 10 de outubro de 2016, o Piauí registrou 4721 focos de queimadas, uma redução de 55% em comparação ao mesmo período do ano anterior, que já havia registrado 10509 focos. 2010 foi o ano com mais registros. Em dez meses foram 14586 incêndios registrados. O monitoramento feito pelo INPE detecta as queimadas através de imagens via satélite e os dados são atualizados diariamente, sete vezes ao dia. O sistema de detectação de incêndios compara os números de focos de queimadas desde 2007 e também é utilizado como fonte do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais - Prevfogo, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Vale lembrar que o Artigo 250 do Código Penal prevê reclusão de três a seis meses, além de pagamento de multa, para quem provoca queimadas em ambiente aberto. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, Teresina bateu ontem um recorde nos registros de incêndios, foram 50. O mais grave registrado na localidade Usina Santana, zona Sudeste de Teresina. No local o fogo ameaçou mis de 300 casas. Outros incêndios foram registrados em José de Freitas e União. O órgão orienta que a população evite a queima de lixo nos horários mais quentes do dia e mantenham em alerta sobre incêndios espontâneos. "Esse período do ano é propício para a propagação do fogo com mais facilidade, por isso a orientação é que seu uso na limpeza de terrenos seja evitado", comentou o major Egídio Leite, Relações-Públicas do Corpo de Bombeiros. Na segunda-feira (10), o corpo de Bombeiros anunciou que está utilizando em caráter experimental, bombas de incêndios instaladas em picapes com o objetivo de obter rapidez no atendimento e boa mobilidade nos deslocamentos. Segundo o relações públicas do Corpo de Bombeiros, major Egídio Leite, o desempenho da nova ferramenta tem sido satisfatório, pois além de facilitar o trabalho do efetivo da corporação, consegue extinguir pequenos incêndios sem a necessidade do deslocamento de caminhões. ANO MAIS QUENTE- No início do ano a agência espacial Nasa e a Agência Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA), dos Estados Unidos, anunciaram que o ano de 2015 foi, de longe, o mais quente no planeta desde que começaram os registros de temperatura no final do século 19, superando claramente o recorde de 2014. Para todo o ano de 2015, a temperatura média da Terra e dos oceanos foi 0,90°C acima da média do século 20, a mais alta já registrada desde 1880. E o levantamento de queimadas do Inpe reitera isso. Só nos dois primeiros dias de outubro, foram registrados 516 focos de queimadas em todo o Piauí, o maior registro dos últimos sete anos.