12/10/2016 09:00:00 - Política



Bancada federal prioriza a saúde e duplicação da BR-343

clique para ampliar

Reunião da bancada federal em Brasília: emendas impositivas contemplam apenas saúde e trecho da BR-343





A bancada federal do Piauí se reuniu ontem e definiu as prioridades na definição de emendas impositivas para o ano de 2017, no Orçamento Geral da União. Os parlamentares determinaram que de R$ 224,68 milhões, R$ 130 milhões serão destinados para o custeio da saúde e os outros R$ 94 milhões serão destinados para a duplicação da BR-343, contemplando o trecho entre o balão da Tabuleta, na zona Sul, e a Ladeira do Uruguai, na zona Sudeste. A reunião, com a presença do governador Wellington Dias, decidiu que a maior parte dos recursos será destinada ao custeio da resolutividade de média e alta complexidade da saúde do Piauí, e para o piso da atenção básica. A bancada definiu ainda que a duplicação da BR-343 é uma das prioridades na aplicação dos recursos de emendas impositivas para 2017. Ficou decidido que R$ 94 milhões serão destinados à duplicação no trecho da Tabuleta a Ladeira do Uruguai, na saída de Teresina para a região Norte. Será duplicado o trecho da área urbana, segundo a bancada, para melhorar o tráfego de veículos, devido aos congestionamentos nessa região. Os recursos serão utilizados somente na BR 343 porque a BR 316 não estava codificada para receber uma emenda impositiva. Há um compromisso dos parlamentares de alo-carem uma das emendas impositivas do próximo ano, que vai vigorar em 2018, para a duplicação da BR-316. A reunião foi coordenada pelo deputado Assis Carvalho (PT). Participaram os deputados Átila Lira (PSB), Paes Lan-dim (PTB), Iracema Portella (PP), Rodrigo Martins (PSB), Mainha (PP), Júlio Cesar (PSD), Silas Freire (PR), Heráclito Fortes (PSB) e Marcelo Castro (PMDB), além do governador Wellington Dias e do senador Elmano Ferrer (PTB). O secretário de Planejamento da Prefeitura de Te-resina, Washington Bonfim, o reitor da Universidade Federal do Piauí, Arimateia Dantas Lopes, e a procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho no Piauí, Jeane Araújo, que solicitou recursos para um novo prédio do órgão, também participaram da reunião.