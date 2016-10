12/10/2016 09:00:00 - Política



Prefeito de Redenção do Gurgueia é preso em Teresina



Prefeito licenciado Delano Parente: de volta à prisão depois de concorrer e ser derrotado em Redenção do Gurgueia





O prefeito licenciado de Redenção do Gurgueia (691 quilômetros ao sul de Teresina), Delano Parente, foi preso na manhã de ontem em Teresina em cumprimento a mandado de prisão preventiva em Teresina. O prefeito era considerado foragido desde a semana passada, quando o Superior Tribunal de Justiça (STJ) cassou liminar que o mantinha em liberdade e foi expedido mandado judicial para reconduzi-lo à prisão. De acordo com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Estadual, Delano Parente estava em seu apartamento na zona Leste de Teresina, quando foi localizado e preso. "O prefeito foi localizado em seu apartamento em Teresina, e foi dado cumprimento ao mandado de prisão. Em princípio, ele disse que estava à disposição da Justiça e tinha interesse em esclarecer os fatos", informou o promotor Rômulo Cordão, coordenador do Gaeco. Segundo ele, o Gaeco fará uma oitiva formal amanhã para ouvir o prefeito sobre os novos fatos que surgiram na investigação. Rômulo Cordão disse que Delano Parente foi denunciado ao Tribunal de Justiça por formação de quadrilha, licitação fraudulenta e falsidade ideológica, e responderá o processo preso. Delano Parente foi preso em 14 de julho passado, na Operação Déspota, deflagrada no dia 14 de julho pelo Ministério Público Estadual, por meio do Gaeco, com apoio da Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas do Estado e Polícia Rodoviária Federal. Ele é acusado de comandar um esquema que teria desviado R$ 17 milhões da Prefeitura de Redenção do Gurguéia. Juntamente com o prefeito foram presas outras 15 pessoas, entre secretários e servidores municipais da Prefeitura de Redenção do Gurgueia, advogados e um vereador. Ele ficou preso em Teresina até o dia 10 de agosto, quando foi colocado em liberdade graças a uma liminar do ministro Sebastião Reis Júnior, do STJ. Na última sexta-feira, o STJ anulou os efeitos da liminar. Mesmo preso, Delano Parente teve sua candidatura à reeleição homologada e disputou o pleito. Ainda obteve 1. 604 votos, ficando em segundo lugar - o vencedor foi o médico Ângelo Sena, o Dr. Macaxeira (PHS), que obteve 3.235 votos. O prefeito em exercício, Zé Carlos (PV), que também era candidato, teve 327 votos.