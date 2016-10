A Polícia Federal deflagrou ontem a Operação Evergetas no município de Oeiras, a 313 quilômetros ao Sul de Teresina, para investigar a distribuição de bebida alcoólica a eleitores durante a campanha para as eleições municipais do domingo, 2 de outubro. Trinta e dois policiais federais participaram da operação. Foram cumpridos onze mandados de busca e apreensão e todo o material apreendido foi encaminhado para Teresina para ser periciado. Segundo a PF, as bebidas eram usadas pelos dois candidatos que concorreram ao cargo de prefeito - Zé Raimundo (PP) e Abimael Rocha (PTN) -, para atrair pessoas para as suas manifestações de campanha, e com isso garantir votos para as suas candidaturas. A eleição foi ganha por Zé Raimundo, que obteve 11.481 votos contra 10.339 de Abimael Rocha. A Justiça Eleitoral classifica a distribuição de bebida alcoólica como crime de compra de voto com punição de perda do mandato e dos direitos políticos.

Os onze mandados de busca e apreensão foram cumpridos em imóveis residenciais e comerciais, e nos locais que serviram de comitês de campanhas dos candidatos. Também foram cumpridos seis mandados de condução coercitiva, para fins de interrogatório, sendo um deles preso em flagrante por porte ilegal de arma. A operação recebeu o nome de Evergetas em alusão ao Evergetismo, que era a prática de dar presentes para a comunidade de forma aparentemente desinteressada. Como os candidatos distribuíam bebidas aparentemente de maneira desinteressada, mas visando a obter votos em seu favor, são chamados de Evergetas. (LC)