Pirenópolis: 289 anos em sintonia com a natureza

cachoeira do abade é uma excelente escolha em qualquer época do ano





Neste mês de outubro, a cidade de Pirenópolis, localizada no Estado de Goiás, a 120 km de Goiânia e 160 km de Brasília, completou 289 anos. Com quase 300 anos de história, a cidade é um verdadeiro paraíso natural na região Centro-Oeste do Brasil. Quem visita, se apaixona pelo local que é nacionalmente conhecido como a cidade das cachoeiras. Além das mais de 80 quedas d'água, a cidade conserva ares de cidade do interior com as suas ruas de pedras, igrejas e casarões, cuja arquitetura colonial é datada do século XVIII. Com suas reservas ambien-tais, o Ecoturismo é, sem dúvida, uma das principais atrações de Pirenópólis, fazendo da cidade o destino escolhido por aqueles que desejam descansar em um ambiente tranquilo, perto da natureza. A maior reserva da cidade é o Parque Estadual Serra dos Pireneus, que ocupa uma área de 2.833 hectares e abriga uma vasta vegetação do cerrado.