13/10/2016 09:00:00 - Geral



Por causa de queimadas, é menor o número de visitantes

clique para ampliar

Parque recebeu muitos visitantes na manhã de ontem, no entanto, em quantidade menor que a esperada





Destino certo de muitos teresinenses que aproveitam o feriado do Dia das Crianças para levar os pequenos para um passeio ao ar livre, que envolva muita brincadeira, descontração e contato com a natureza, o Parque Zoobotânico teve movimento baixo em relação aos anos anteriores. Segundo Renato Uchôa, diretor do parque, o motivo da baixa visita foi a recente queimada que destruiu cerca de 40 hectares do parque. "A queimada foi semana passada e os rastros do incêndio ainda estão muito fortes. Eu acredito que isso tenha afastado alguns visitantes", comenta. Em 2016, o parque contou com o apoio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans) para organizar o trânsito na entrada do Zoológico. Na parte interna, algumas áreas e a passagem de veículo foram interditadas para dar mais comodidade e segurança aos pedestres. A família da professora Marlene Araújo escolheu o parque para celebrar o dia com as crianças da família. Ela conta que esta é a segunda vez que todos vão ao local. "Ano passado a gente veio e, realmente, estava mais cheio. Esse ano até que está melhor, porque com muita gente fica bem tumultuado, sem aquela movimentação intensa as crianças podem brincar mais livre sem a gente se preocupar", comenta. A pequena Laura, filha de Marlene, aprovou o passeio e disse que o local que mais gostou foi o recinto dos leões. "É o que eu acho mais bonito. Também gosto das aves e dos macacos e de correr aqui também", relata a garota de 8 anos de idade. AMBULANTES - Mesmo com a baixa visitação, o número de vendedores ambulantes nas dependências do parque chama atenção. De alimentos a brinquedos, tudo é vendido. A comerciante Magnólia Santos conta que ganha a vida vendendo cachorro quente em festas e eventos e escolheu Zoobotânico para vender seu produto. "Primeiro ano que eu venho aqui para vender, me surpreendi com a quantidade de vendedores, a concorrência está grande, mas a expectativa é de ter bons lucros", afirmou a vendedora. Jessivaldo da Costa escolheu brinquedos para vender no parque e apostou em boas vendas. "Aproveitando que é um dia de festa para crianças, os pais acabam comprando aquilo que os filhos pedem. Eu vendo aqui brinquedo de R$ 5 até R$ 30, tanto para meninos quanto para meninas, espero vender bastante". OUTRAS OPÇÕES - Além do Parque Zoobotânico, muitos teresinenses optaram por passar o dia em outros locais como o Parque Potycabana, também na zona Leste e o recém inaugurado Parque da Cidadania. Este último já tinha intensa movimentação ainda na manhã de ontem. Outras opções de passeio são os shoppings da capital que funcionaram ontem em horário especial.