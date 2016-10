13/10/2016 09:00:00 - Cidade



Festa da mãe de Deus reúne 5 mil fiéis no centro

Aglomeração de fiéis na Praça da Liberdade, ao lado da Igreja São Benedito, para celebrar a Festa da Mãe de 2016





Muitas pessoas aproveitaram o feriado de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças para prestigiar a 10º edição da Festa da Mãe de Deus, realizada pela Arquidiocese de Teresina. A missa de ação de graças aconteceu na Praça da Liberdade, ao lado da igreja São Benedito, no centro, e em seguida, partiu em romaria até o Centro Pastoral Paulo VI, na avenida Frei Serafim. Mesmo sob um sol forte e uma camada de fumaça que encobria o céu da capital, os fiéis não desistiram de assistir à missa e sair em procissão. A professora Marta Simplicio foi com o esposo e os filhos prestigiar o evento. "Eu vim em todas as edições e este ano não seria diferente. Trouxe todos da minha casa, nada como iniciar o dia recebendo uma chuva de bênçãos", comenta. Segundo a organização do evento, pelo menos 5 mil pessoas participaram desta edição. Ano passado, o número ficou em torno de 8 a 10 mil fiéis. Dom Ja-cinto Brito, que celebrou a missa, ressalta a importância dos eventos religiosos na cidade. "Esses momentos são importantes para fortalecer a fé do nosso povo, estamos passando por momentos complicados, muito problemas em nosso país e só a fé pode nos fortalecer". O criador da festa, o arcebispo emérito, Dom Celso Pinto, também participou desta edição e relata com satisfação o sucesso da festa. "A criação da Festa da Mãe de Deus aconteceu porque nós não tínhamos uma celebração desta proporção no segundo semestre do ano. Então hoje, olhando a quantidade de pessoas que participam, eu me sinto muito feliz", comentou. O momento de saída para a procissão foi o mais esperado pelas pessoas que estiveram no local. Dona Silvina Carneiro, de 78 anos, não abriu mão da caminhada e disse tirar forças da sua fé para completar o percurso. "Quem tem fé, tem tudo. Quando olho para essas pessoas e para nossa Santa Aparecida, eu esqueço de qualquer dor. É muito emocionante estar aqui hoje, pretendo vir por muitos anos ainda". O vigário geral da Arquidio-cese de Teresina, padre Tony Batista, esteve presente na procissão e diz estar realizado com o momento. "É uma alegria muito grande, nosso coração está em festa, eu creio que no meu coração é como se a mãe viesse nos visitar. Nós sabemos que é apenas uma imagem, mas ela vem para este contato com o povo, o toque bem humano e sensível, é só festa no coração da gente", comenta o vigário.