O Flamengo faz grande campanha no Brasileirão e continua na cola do líder Palmeiras, incomodando o rival com três pontos a menos. Hoje, no estádio Raulino de Oliveira, o rubro-negro se depara com um clássico na corrida pelo líder. Pela 30ª rodada da competição, o Flamengo enfrenta o Fluminense em um grande clássico de Série A.

A campanha pode até ser boa, porém, o saldo é negativo: quatro eliminações e mau rendimento nos clássicos. Não vence nos últimos seis. Viveu mesmo jejum no ano passado e em 2009. O pior dos últimos 10 anos contra rivais aconteceu entre os Brasileiros de 2006 e 2007: oito clássicos sem triunfar.

Após golear o Fluminense por 4 a 1 em 4 de outubro de 2006, com gols de Renato Abreu e Obina (dois de cada), o Flamengo amargou sequência de oito clássicos sem vencer. Foram cinco empates, duas derrotas para o Vasco e uma para o Tricolor. Há um contraponto: no meio da série negativa, veio o título carioca, mas a conquista deu-se nos pênaltis após duas igualdades com o Botafogo, ambas por 2 a 2.

A redenção aconteceu diante do Flu, em 16 de agosto de 2007. Com Roger e Juan expulsos, venceu por 1 a 0, gol de Maxi Biancucchi. Os rubro-negros deixaram o Maracanã gritando: "Ih, o Maxi é melhor que o Messi". O argentino é primo do craque.

No ano do hexacampeonato brasileiro, o período e o número de partidas sem vitórias foi menor. Além disso, não houve derrotas. Depois de conquistar a Taça Rio com vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, o Flamengo empatou duas vezes com o mesmo rival nos dois finais de semana posteriores e novamente levou o Carioca nos pênaltis. Nos quatro seguintes, mais três igualdades com o Flu e uma com o Bota. O jejum acabou com a assinatura do Imperador. Em 4 de outubro, com o Rubro-Negro já embalando rumo ao título, Adriano fez os dois gols da vitória.

Na temporada passada, em 2015, mais um jejum de seis jogos sem vencer clássicos. Ficou de 5 de abril, quando derrotou por 3 a 0 o Fluminense, até 6 de setembro, dia no qual bateu o mesmo Tricolor por 3 a 1, gols de Paulinho, Emerson Sheik e Kayke, sem triunfar em confrontos com arquirrivais. No período, perdeu quatro vezes e empatou duas.

A exemplo do acontecido em 2006 e 2015, o Flamengo entrou na seca após vencer o Flu. O último triunfo em clássicos deu-se em 21 de fevereiro deste ano, por 2 a 1, em Brasília. Willian Arão e Guerrero marcaram. Depois disso, uma derrota para o Vasco, outra para o Flu e quatro empates. Será que o Fla consegue repetir a história com final feliz dos outros três jejuns? A resposta sai hoje mesmo.