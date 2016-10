13/10/2016 09:00:00 - Geral



Incêndio dura dois dias e destrói 12 casas no município de União

Fogo também se alastrou pela estrada da Cacimba Velha, zona rural de THE





Um incêndio de grandes proporções assusta os moradores e já destruiu 12 casas no município de União, a 59 km de Teresina. De acordo com o prefeito Gustavo Medeiros, as chamas começaram na manhã de terça-feira (11) e se alastraram rapidamente por pelo menos quatro comunidades da região. "O fogo já chegou a São Romão, Minadouro, Ferradura e Buriti Alegre e já está começando a chegar a outras localidades. A situação é alarmante", relatou o gestor. Segundo ele as famílias que ficaram desabrigadas já estão alojadas na casa de parentes e estão recebendo auxílio da prefeitura como cestas básicas. Até o fechamento desta edição o Corpo de Bombeiros não havia se deslocado para o município, pois o efetivo está reduzido e há registros de incêndio em boa parte do Estado. CACIMBA VELHA - Na tarde de ontem, só na estrada da Cacimba Velha, na zona rural de Teresina, mais de sete focos de incêndios foram registrados. Um deles ocorreu próximo a um sítio do Povoado Árvores Verdes e atingiu parte da rede elétrica da região, deixando os moradores sem energia desde às 13h. A bacharel em Direito, Juliana Portela, proprietária do sítio, conta que o fogo se alastrou muito rápido. "Quando demos conta já estava quase atingindo o sítio", disse. Sem mangueiras, parte dos moradores tentavam conter o incêndio despejando baldes de água no fogo. O Corpo de Bombeiros foi acionado. Um dos moradores da região foi até a sede da guarnição, localizada Avenida Miguel Rosa, pedir socorro. Outro foco de incêndio foi registrado em um matagal próximo ao Clube de Ultraleve, também situado na estrada da Cacimba Velha. Lá, o fogo está mais contido, mas a fumaça ainda incomoda. CASA DE PREFEITO - Um incêndio de grandes proporções num matagal próximo ao condomínio de casas Vila de Galles atingiu uma das casas, que pertence ao prefeito de Coelho Neto/MA. Na casa do prefeito Soliney Silva, as paredes externas, uma mesa e parte da grama foram queimadas. Segundo moradores, por pouco o fogo não chegou a um botijão de gás que fica na parte externa. Ele não estava no local e ninguém da família quis falar com a imprensa. JOSÉ DE FREITAS - Na tarde de terça-feira(11), um incêndio florestal de grandes proporções destruiu uma enorme área que fica dentro das terras demarcadas do balneário Barragem do Bezerro, em José de Freitas. Segundo informações de populares, o fogo começou em um campo agrícola, que fica próximo às barracas. Para o Corpo de Bombeiros, boa parte dos incêndios são provoacados pela ação do homem. "Os incêndios ocorridos em Teresina são em quase sua totalidade provocados pelo homem, intencionalmente ou não. Incêndios naturais são normalmente provocados por raios, algo que não tem muito aqui em nossa cidade", alerta o coronel José Leonardo Drum-mond. (Com informações do Cidade Verde)