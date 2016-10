13/10/2016 09:00:00 - Colunas - ZOZIMO TAVARES



Mudou por quê?

o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, recebe em Brasília o ex-secretário Magno Pires





É muito conhecida a máxima que insinua que pelo menos 50% do que sai na imprensa não corresponde à verdade. Não entro no mérito de sua pertinência. Apenas digo que a mídia é fonte para muitos mitos. E lanço outra máxima, se é que alguém já não saiu na frente: a imprensa só divulga 50% do que efetivamente sabe. Quando o deputado federal Marcelo Castro (PMDB) assumiu o cargo de ministro da Saúde, em setembro do ano passado, ele passou a ser alvo preferencial das críticas e dos ataques da mídia nacional, que apontou em sua direção as suas armas de grosso calibre. Poucos da imprensa deram à época o mínimo de atenção à gravidade do alerta do novo ministro: o Brasil já enfrentava uma epidemia de microcefalia, doença provocada pelo vírus zika. Optaram por pegar o ministro pelo pé. Ou melhor, pela língua, por alguma fala sua que consideraram polêmica. Não demorou, entretanto, e os casos de microcefalia explodiram pelo país. Se a imprensa brasileira não deu à advertência do ministro a devida atenção, a Organização Mundial de Saúde (OMS) deu. E fez uma mobilização internacional para combater o zika vírus, além de mandar missões ao Brasil para acompanhar o problema de perto. Aqui é que entra a minha máxima, a de que a imprensa não divulga a metade do que sabe: na época em que o ministro era bombardeado pela imprensa, eu tinha munição que poderia fragilizá-lo ainda mais, mas não usei. Era a seguinte: como deputado federal, no exercício do quarto mandato, Marcelo, mesmo sendo médico, jamais destinou uma emenda sua para a saúde. Todas foram mandadas para estradas. O Dnit estava em suas mãos no Piauí. Não divulguei nem repassei a informação por avaliar que a presença dele no Ministério da Saúde era importante para o Piauí. E foi. No pouco tempo que passou lá, ele carreou recursos para o Estado, beneficiando dezenas de municípios, entre os quais Teresina e Parnaíba. Muito bem! Agora o deputado, renegando o seu passado parlamentar comprometido com as estradas, toma a frente de um movimento na bancada federal que retira recursos de emenda impositiva para a duplicação da BR-316 e os aloca na área de saúde. Seu gesto nãochamaria a atenção se não estivesse por trás dele a especulação que dá como certa a sua vinda para a Secretaria de Saúde, em breves dias.