13/10/2016 09:00:00 - Política



Oito prefeitos são candidatos à presidência da APPM

Altos, Patrícia Leal (PT)





Oito prefeitos eleitos no domingo (2) já se lançaram como candidatos a presidente da Associação Piauiense de Municípios (APPM). Eles só vão tomar posse em janeiro, mas já se articulam para a eleição da associação. O PT e o PSD têm três candidatos cada um a presidência da entidade. O PT é o partido como maior número de prefeitos interessados em presidir a entidade. São três novos prefeitos se manifestaram: a pre-feita de Altos, Patrícia Leal, o prefeito de Hugo Napoleão, Hélio Rodrigues, e o prefeito de São João do Piauí, Gil Carlos, todos do PT. Existe uma negociação para o partido unificar uma chapa para ganhar força na disputa. "Se for unificar a gente vai por o nome", declarou o prefeito reeleito de Hugo Napoleão, Hélio Rodrigues. "É preciso que providenciemos a resolução dos problemas municipa-listas. Pois assim vamos fortalecer a instituição e, conse-quentemente, os municípios", comentou Patrícia Leal. O PSD tem dois três candidatos na disputa também. Os prefeitos de Água Branca, Jonas Moura; de Caridade, Antoniel Silva e o prefeito de Murici dos Portelas, Ricardo Sales, anunciaram que querem disputar a presidente da APPM. "Tenho experiência na gestão púbica e vejo a necessidade de aproximação da associação com o Governo do Piauí e Governo Federal. Precisamos também ampliar o suporte aos prefeitos, com informações que possam melhorar as gestões", disse Jonas Moura. O prefeito Toninho de Caridade acredita que a APPM precisa de uma renovação. O prefeito de Uruçuí, Dr. Wagner (PROS), também deve concorrer ao cargo. O outro que deseja a presidência é o prefeito de São José do Peixe, Valdemar Santos (PMDB). Atualmente a APPM é presidida pelo prefeito de Vila Nova do Piauí, Arinaldo Leal, que resolveu não concorrer à reeleição à prefeitura de sua cidade. Mas a disputa pela presidência da APPM também é uma disputa entre parlamentares, que querem mostrar força elegendo seus correligionários.