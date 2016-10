Da combinação perfeita - mar, surf, velejo e voos, surgiu o kitesurf, há exatos trinta e um anos, na França. De lá para cá, o esporte só evoluiu e ganhou praticantes em todo o planeta. Mas é no clima tropical do Nordeste brasileiro que encontramos as condições ideais para a prática do kite, com ventos perfeitos e águas planas e mornas. O Piauí é hoje, um dos principais destinos de velejadores de todas as partes do país e do mundo.

Em novembro, de 18 a 20, atletas de todas as partes do Brasil desembarcam em Luís Correia, na Praia de Itaqui, para disputar a primeira etapa do Campeonato Brasileiro. Apontada pelos atletas participantes de anos anteriores como a mais imprevisível e disputada, pela intensidade dos ventos, proporciona sempre um show de manobras alucinantes. O atual campeão mundial, Carlos Mario "BB", o campeão nacional, Set Teixeira, e a tricampeã brasileira, Dionéia Vieira, são alguns nomes que já confirmaram presença ao certame, que distribuirá 10 mil reais de premiação, nas categorias freestyle e big air.

O organizador da etapa piauiense, Pedro Fontenele, explica que o evento, além de atrair turistas e movimentar o comércio da região, tem um papel de inclusão esportiva dos velejadores locais. "Todo ano, desde a primeira edição, competidores nativos participam da etapa. Nós damos condições para que isso aconteça, com apoio em hospedagem e na busca de patrocínios. É uma forma de incluir a comunidade e tornar o evento um agente transformador da realidade local", explica.

A disputa do masculino será dividida em duas fases, clas-sificatória, com atletas inscritos livremente, e principal, com os 12 atletas de melhor colocação no ranking da ABK (Associação Brasileira de Kitesurf), em 2015, e os 12 classificados da primeira fase. Segue com disputa das oitavas de final, quartas de final, semifinais e final. No feminino, o sistema é o mesmo, alterando apenas a quantidade de participantes em cada fase.

Para animar os atletas e promover um contato maior deles com convidados, parceiros e público local, serão realizadas duas festas, uma de boas-vindas, na quinta-feira (18), e a festa oficial do Arena Kite Brasil, sábado, na Pousada Coqueiro Beach. "É uma oportunidade de recreação dos atletas, interação entres eles e de aproximá-los da comunidade e dos turistas. O Arena traz esse espírito de aproximar seus participantes com os nativos e comunidade", acrescenta Pedro.

O Arena Kite Brasil (etapa Piauí) é realizada pela ANPC, com supervisão da ABK e CBVela (Confederação Brasileira de Vela). Tem o patrocínio de Guaraville e apoio da Fundespi, Setur, Governo do Estado, Sebrae-PI, Sesc, Pousada Vila Itaqui, Pousada Coqueiro Beach e Betinho - Arquitetura e Urbanismo.