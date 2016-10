14/10/2016 09:00:00 - Geral



Vários órgãos são acionados para combater as queimadas

clique para ampliar

Incêndio de grandes proporções que atingiu zona Leste da cidade no dia 12 de outubro





O Piauí vive em estado de alerta por causa da quantidade recorde de queimadas que vêm ocorrendo no estado. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a corporação registra cerca de 50 chamadas por dia só em Teresina. Essa média mais que dobrou: somente nos últimos três dias foram mais de 300 chamadas na capital. A situação fez com que o governador Wellington Dias realizasse uma reunião de emergência, ontem, para organizar uma força-tarefa de combate aos incêndios. Além disso, um decreto estadual será baixado proibindo as queimadas durante os meses de B-R-0 Bró. Durante a reunião, o governador anunciou também que Exército Brasileiro, Defesa Civil Nacional, Polícia Militar e voluntários brigadistas serão acionados para reforçar o combate às queimadas no Estado. MINISTÉRIO PÚBLICO - Também em virtude dos danos causados pela cortina de fumaça que tomou de conta de Teresina esta semana, com a umidade relativa do ar atingindo o percentual crítico de 12%, o Ministério Público Estadual será acionado por um grupo de médicos pneumologistas. O objetivo dos profissionais de saúde é cobrar uma fiscalização mais rigorosa a fim de evitar queimadas e punir os responsáveis pelos incêndios. De acordo com a médica Sahamia Carneiro Fernandes, o pedido de maior rigor na fiscalização será feito por meio de um documento elaborado pelo grupo de médicos. Ela destaca que a ocorrência de queimadas aumenta a quantidade de atendimentos ambulatoriais e torna mais graves crises respiratórias em toda população. DADOS - O Corpo de Bombeiro do Piauí divulgou que de janeiro até ontem foram registrados mais de 1.600 focos de incêndios em Teresina. Ainda de acordo com informações do Corpo de Bombeiros, 100% dos incêndios no Estado são causados pela ação humana. A falta de estrutura do Corpo de Bombeiros preocupa, sobretudo nos meses mais quentes do ano e piora o estado de alerta com relação à ocorrência de queimadas. Durante um incêndio ocorrido ontem, no terminal rodoviário da Ladeira do Uruguai, zona Leste, as vítimas, que viram seus quiosques serem destruídos pelas chamas, reclamaram da demora do Corpo de Bombeiros. A corporação é composta apenas três viaturas com três militares, incluindo o motorista. O ideal seria que tivesse pe-lo menos seis bombeiros em cada guarnição.