14/10/2016 09:00:00 - Cidade



Saúde oferece testes rápidos para identificar DST

Somente na manhã de ontem foram realizados 400 exames rápidos no Shopping da Cidade, no Centro de Teresina





Cerca de 12 profissionais de saúde estiveram, na manhã de ontem, no Shopping da Cidade, Centro da capital, participando da ação "Fique Sabendo", projeto que realizará até amanhã tes-tes para identificar sífilis, HIV/Aids, hepatites B e C. O evento é realizado pela Secretaria de Saúde do Estado(Sesapi) em celebração ao Dia Nacional de combate à Sífilis e à Sífilis Congênita, esta transmitida da mãe para o filho durante a gestação. Foram distribuídas 100 senhas para a população presente, cada pessoa realiza quatro testes, ou seja, foram realizados somente na manhã de ontem 400 exames rápidos. "O paciente passa primeiro por uma triagem rápida e depois é encaminhado para o teste, que já revela o resultado em 20 minutos. Em caso de ser positivo para alguns dos quatro tipos de exame, o paciente é encaminhado para a rede pública de atendimento, que pode ser no Hospital Areolino de Abreu ou Hospital Natan Portela", explica a coordenadora de Doenças Transmissíveis, Karinna Amorim. Ela ainda ressalta que a ação tem como principal objetivo incentivar o diagnóstico precoce e tratamento oportuno da doença como também fomentar e incentivar a elaboração, por parte dos municípios de programações no combate à doença. O estudante Francisco Sampaio fez os testes e aprovou a iniciativa. "Eu fiquei sabendo pela televisão e, como ia passar por aqui (Shopping da Cidade), resolvi fazer os exames. Acho bem importante tanto para nós, enquanto pacientes, para sabermos se está tudo bem com a saúde, quanto para o Estado, pois através dos dados pode receber mais investimento para prevenção e tratamento dessas doenças", frisa. DADOS - De 2007 a 2015, o Piauí registrou 747 casos de sífilis congênita e 966 casos de sífilis em gestantes. Só em 2015, foram notificados 131 casos de sífilis adquirida, sendo que 67 deles em pessoas do sexo masculino e 64 no sexo feminino. A faixa etária com maior número de casos está em pessoas de 20 a 34 anos de idade, com um total de 58 notificações; seguido por pessoas de 35 a 49 anos de idade, com 32 casos notificados. Hoje, a equipe estará realizando os testes na Central de Abastecimento do Piauí (Ceapi), zona Sul da capital, a partir das 8h. Amanhã, o local escolhido foi o Parque Potycabana, zona Leste da cidade, a partir das 18h. Nos três dias de evento, a Sesapi estima realizar cerca de 1000 testes rápidos.