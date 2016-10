As rescisões de 15 jogadores que fizeram parte do elenco do River nesta temporada para a disputa da Série C foram divulgadas pelo Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. O volante Amarildo e o atacante Fabinho puxam a lista de desligamentos oficializados pelo Galo Carijó após o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

Ao todo, 15 tricolores tiveram seus contratos encerrados, dentre eles: Luciano Sorriso, Roberto Dias, Edu Amparo, Dalton, Diego Lira, Amorim, Rafael Araújo, Vinicius, Rodriguinho, Bruno Lopes, Rafinha, Rodrigo Dias e Thiago Alagoano. O contrato da base do elenco vice-campeã da Série D, em 2015, tinha vínculo até novembro.

As rescisões contratuais divulgadas no BID encerram em definitivo o vínculo contratual de parte do atual elenco e podem dar pistas do processo de reformulação que o elenco deve ser submetido. A ideia da diretoria riverina é enxugar a folha salarial, que era de R$ 250 mil para R$150 mil e ter um controle rígido do setor financeiro. Caso se confirmem essas medidas, a redução de gastos com salários deve ser de cerca de 40%.

Até o fim de dezembro, a diretoria deve cumprir o pagamento de quatro parcelas dos R$ 600 mil de salários que ficaram pendentes da atual temporada. O acordo foi intermediado pelo Ministério Público do Trabalho na sede da Procuradoria do Trabalho, mês passado, em Teresina. Na ocasião, um termo de ajustamento de conduta foi assinado pela diretoria e contou com a presença de representantes do MPT, sindicato dos atletas, diretoria e jogadores.

Com a promessa de reduzir gastos, o River terá pela frente o mesmo volume de competições disputadas em 2016. Campeão Piauiense, o clube brigará pelo tetra consecutivo do estadual e ainda disputará a Copa do Brasil e Copa do Nordeste, além da Série D do Brasileirão.

