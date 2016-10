Diariamente, de acordo com a Polícia Interestadual do Piauí (Polinter), pelo menos seis veículos são roubados em Teresina. O destino é quase sempre o mesmo: as cidades do vizinho estado do Maranhão. Mesmo com os casos sendo recorrentes, falta maior fiscalização nas barreiras policiais de divisa entre os dois estados.

Ainda segundo a Polinter, os casos de roubo de carros e motocicletas dobraram nos últimos dois anos. Somente no primeiro semestre deste ano foram 1260 veículos roubados na capital piauiense.

As cidades do Maranhão são os principais destinados dos veículos roubados no Piauí.

As polícias Civis dos dois estados mantêm uma parceria, mas nas principais barreiras policiais entre Teresina e Timon quase não há fiscalização.

"Existem quadrilhas no estado do Maranhão e que já foram desarticuladas até quatro delas, que ficavam encomendando veículos, caminhonetes e outros tipos de veículos aqui do Piauí", assegurou o delegado titular da Polinter, Luciano Alcântara.

A Polinter afirma que é importante comunicar o roubo do veículo o quanto antes para que uma notificação seja lançada no sistema e facilite na recuperação dele.

O Batalhão de Polícia Rodoviária Federal do Piauí afirmou que possui quatro homens responsáveis por atuar na fiscalização no posto da Tabuleta, zona Sul, entre Teresina e Timon, mas que estes policiais se revezam em outras funções.