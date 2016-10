O juiz Vallisney de Souza Oliveira, da 10ª Vara Federal de Brasília, aceitou denúncia e abriu ação penal ontem contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o sobrinho da primeira mulher dele Taiguara dos Santos, o empresário Marcelo Odebrecht e outras oito pessoas.

Todos são acusados pelo Ministério Público Federal do Distrito Federal de terem envolvimento em fraudes envolvendo contratos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Eles responderão por crimes como organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção e tráfico de influência.

Com a decisão, Lula passa a ser réu em três ações penais. Além dessa, envolvendo contratos do BNDES, há outra sobre uma suposta tentativa de obstruir a Operação Lava Jato. Na terceira, ele é acusado de receber vantagens indevidas da OAS, como reforma no triplex do Guarujá e armazenamento do acervo pessoal. Lula nega todas as acusações.

Além de aceitar a denúncia do Ministério Público Federal na íntegra e abrir a ação penal, o juiz Vallisney Oliveira também determinou nesta quinta que a defesa dos acusados apresente documentos, indique provas a serem coletadas e apresente nomes de testemunhas no prazo de 10 dias para que a ação penal prossiga.

"Citem-se os réus para a apresentação de resposta à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, oportunidade em que poderão arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas. Quanto ao rol de testemunhas a defesa deve qualificá-las por completo, declinar pormenorizadamente os respectivos endereços e demais dados para que as testemunhas possar ser facilmente localizadas", dz o juiz.

LISTA- Veja todos os que se tornaram réus e os crimes imputados a eles pelo MPF: Luiz Inácio Lula da Silva - organização criminosa, lavagem de dinheiro, tráfico de influência, corrupção passiva; Marcelo Bahia Odebrecht - organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção ativa; Taiguara Rodrigues dos Santos - organização criminosa, lavagem de dinheiro; José Emmanuel de Deus Camano Ramos - organização criminosa, lavagem de dinheiro; Pedro Henrique de Paula Pinto Schettino - lavagem de dinheiro; Maurizio Ponde Bastianelli - lavagem de dinheiro; Javier Chuman Rojas -- lavagem de dinheiro; Marcus Fábio Souza Azevedo - lavagem de dinheiro; Eduardo Alexandre de Athayde Badin - lavagem de dinheiro; Gustavo Teixeira Belitardo - lavagem de dinheiro; José Mário de Madureira Correia - lavagem de dinheiro.

VERSÕES DOS RÉUS- Em nota enviada pela assessoria do Instituto Lula, o advogado do ex-presidente, Cristiano Zanin Martins, diz que Lula é "vítima" de uma "guerra travada por meio da manipulação das leis para atingir alguém que foi eleito como inimigo político".

A defesa diz ainda que o ex-presidente "jamais interferiu na concessão de qualquer financiamento do BNDES". "Como é público e notório, as decisões tomadas por aquele banco são colegiadas e baseadas no trabalho técnico de um corpo qualificado de funcionários".

A Odebrecht informou que não irá se manifestar.