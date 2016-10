O Governo do Estado vai baixar um decreto proibindo as queimadas no estado durante os meses de B-R-O-Bró, considerados os mais quentes e de baixa umidade no Piauí. A decisão foi anunciada ontem durante reunião do governador Wellington Dias (PT) com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Piauí, coronel Carlos Frederico, e o secretário de Governo, Merlong Solano.

O governador também anunciou uma força-tarefa para combater os incêndios. O estado vive situação de alerta devido às altas temperaturas com registros recordes de incêndios e destruição de residências. O secretário estadual de Meio Ambiente, Ziza Carvalho, disse que o decreto proibirá inclusive as queimadas que são regulamentadas, devido ao período de seca no estado. O documento será expedido pelo governador e será executado pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente.

"Em vários estados, principalmente do Centro-Oeste, existe já uma prática legislativa para combater esses incêndios. A ideia aqui em Teresina é uma lei proibindo as queimadas nesse período emergencial de seca e baixa umidade. Serão proibidas inclusive as queimadas legais, usadas na agricultura. Temos dados de que na zona rural, mais de 90% dos incêndios têm origem na ação humana", disse o secretário. O governador também vai acionar a Defesa Civil Nacional, Polícia Militar e voluntários brigadistas de incêndios.

Com relação ao Corpo de Bombeiros, o governador liberou recursos para a compra de folga dos bombeiros para reforçar o trabalho de combate a incêndios em todo o território piauiense. Além disso, haverá a aquisição de novos equipamentos e expansão de batalhões por cidades polos do estado, como Floriano, Picos Tere-sina, e Parnaíba. "Estamos liberando mais recursos para o combate a esses incêndios. Desde 2015, nós trabalhamos na expansão dos batalhões, adquirindo equipamentos, além de ampliar o trabalho com bombeiros voluntários, dispondo de equipamentos para que a sociedade civil possa ajudar. Isso tem permitido bons resultado", destaca o governador.

Em entrevista ao Jornal do Piauí de ontem, o secretário estadual de Governo, Merlong Solano, comentou que o Piauí vive uma preocupante situação. "O governador determinou uma parceria entre o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, a Defesa Civil, resolveu recorrer ao Exército para que tenhamos, por parte do poder público, o máximo de esforço para somar com a ação da sociedade e diminuir os focos de incêndios", disse Solano.

Além disso, o secretário destacou que a maioria dos casos de incêndios é provocada pelo homem e, por isso, é preciso que a sociedade tenha mais atenção e cuidado para evitar incêndios e queimadas. "São seis anos de seca, que contribui para aumentar a área propícia para a propagação de incêndios, baixíssima umidade do ar e a infeliz prática do uso descuidado do fogo. Pessoas que queimam lixo, jogam baganas de cigarro em locais inadequados e prática irregular da queimada. Essa é uma luta que o Governo do Estado não tem como combater sozinha, precisamos da união com empresas e da sociedade", disse Merlong.