14/10/2016 - ZOZIMO TAVARES



Mudança de cores e de ares

A festa do aniversário do prefeito eleito de Parnaíba, Mão Santa, celebrado em praça pública





Teresina e outros municípios do Piauí mudaram de cores e ares nas últimas semanas. Os incêndios recrudesceram com toda a sua força e se propagam por todo o Estado. A vegetação ressequida por cinco anos consecutivos de estiagem pega fogo com facilidade neste período que registra altas temperaturas e baixa umidade relativa do ar. Dados do programa de monitoramento de queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) mostram que, nos 10 primeiros dias de outubro, o Piauí registrou 434 focos de incêndio, posicionando-se em sétimo lugar no ranking de focos por Estados, ficando atrás do Tocantins (444), Rondônia (492), Amazonas (636), Pará (908), Mato Grosso (919) e Maranhão (1412). Espírito Santo foi o Estado que registrou menos incêndios no período, apenas um foco. O monitoramento feito pelo INPE detecta as queimadas através de imagens via satélite e os dados são atualizados diariamente, sete vezes ao dia. O sistema de detectação de incêndios compara os números de focos de queimadas desde 2007 e também é utilizado como fonte do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais - Prevfogo, do Ibama. O incêndio florestal é um crime ambiental ("crime contra a incolumidade pública"). O Artigo 250 do Código Penal prevê reclusão de três a seis meses, além de pagamento de multa, para quem provoca queimadas em ambiente aberto. Mas como é difícil flagrar o criminoso, os incêndios se multiplicam, com prejuízos ambientais e também para a saúde da população, além de provocar outros danos. Há muita reclamação quanto ao desaparelhamento e a impotência do Corpo de Bombeiros para combater os incêndios nesta época. Elas são procedentes, mas a responsabilidade pelo avanço das queimadas não é dos bombeiros. A própria população também pode fazer a sua parte, como evitar a queima de lixo nos horários mais quentes do dia. Ninguém deve se esquecer do dito popular que ensina a não brincar com fogo. Uma simples ponta de cigarro acesa jogada displicentemente no mato ou no lixo pode provocar incêndios de consequências imprevisíveis. Isso não tira, porém, a responsabilidade das autoridades de estarem vigilantes quanto ao problema.