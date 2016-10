14/10/2016 09:00:00 - Geral



Piauí já é o 2º em focos de incêndios

clique para ampliar

Incêndio perto de condomínio de luxo em Teresina: queimadas estão fora de controle e deixam destruição e desespero por onde passam





O número de incêndios não para de crescer no Piauí. Dados do programa de monitoramento de queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) apontam que, nas últimas 48 horas, o Estado registrou o total de 524 focos de queimadas e é o segundo do país com o maior número de registros neste intervalo de tempo. Entre 1º e 12 de outubro foram 966 ocorrências. E a nuvem de fuligem formada pelas queimadas tem se tornado constante no céu de Teresina. Na tarde de quarta-feira (12), um incêndio que começou na região da Cacimba Velha se alastrou e passou a ameaçar moradores do condomínio de luxo Alphaville, localizado na BR-343, zona Leste da capital. Ontem, 24 horas depois, as chamas ainda provocavam pânico nos moradores do local. O fogo, que reacendeu por volta das 9horas, atingiu toda a mata localizada ao redor do condomínio. De acordo com moradores, a água da piscina do condomínio teve que ser utilizada como reforço para apagar o fogo. Duas equipes do Corpo de Bombeiros chegaram ao local por volta das 13 horas de ontem, mas até o fechamento desta edição não haviam conseguido acabar com todos os focos. Também na tarde de ontem, outro incêndio de grande proporção foi registrado no lado contrário da pista na BR-343. As chamas atingiram as matas que circundam outro condomínio de luxo da região, o Terras Alphaville. O fogo chegou ao muro limite entre a mata e o conjunto de casas. As chamas atingiram cerca de 4 metros de altura e "lambiam" a fiação elétrica. Paulo Cesar Alves, que mora vizinho ao Terras Alphaville, disse que na última semana os incêndios têm sido constantes e estão trazendo medo para quem mora na região. "É uma área de muita vegetação, que está seca devido ao período de estiagem. E quando o fogo começa, ele se alastra rapidamente. Eu procurando ficar em estado de alerta para a qualquer momento deixar minha casa", lamentou o morador. Na quarta-feira (12), um incêndio de grandes proporções num matagal próximo ao condomínio de casas Vila de Galles atingiu uma das casas, que pertence ao prefeito de Coelho Neto/MA. Na casa do prefeito Soliney Silva, as paredes externas, uma mesa e parte da grama foram queimadas. Segundo moradores, por pouco o fogo não chegou a um botijão de gás que fica na parte externa. Ele não estava no local e ninguém da família quis falar com a imprensa. Muito tempo sem chuva aliado ao tempo seco e os ventos têm favorecido a multiplicação dos incêndios. Em Teresina, segundo dados dos bombeiros, foram registrados mais de 1.600 focos de incêndios, entre janeiro e outubro deste ano. É sempre bom lembrar que a queimada começa pela irresponsabilidade de alguém que vai lá e bota fogo onde não deve. DESABRIGADOS EM UNIÃO- Pelo menos cinco famílias ficaram desabrigadas após um incêndio de grandes proporções atingir sete comunidades na zona Rural em União, cidade ao Norte do Piauí.. As chamas começaram ainda na terça-feira (11) e até a manhã de ontem pequenos focos ainda persistiam. No total, são 40 pessoas desabrigadas. Os povoados atingidos foram: Serra Dura, Tabocas, Excelência, Buriti Alegre, São Felipe, Chapahall e São Raimundo. Uma fazenda, que fica às margens da PI-112, também foi invadida pelo fogo. MAIS NÚMEROS- O Piauí só está perdendo para o Maranhão (849), em número de queimadas nas últimas 48 horas. Este ano já são mais de 5250 focos. Em 2015, segundo o mapeamento do Inpe, foram 1655 registros de queimadas no estado entre janeiro e outubro.