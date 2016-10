15/10/2016 09:00:00 - Cidade



9 Famílias terão auxílio de programas sociais



O cenário é de tristeza. Após a tragédia, famílias tentam recuperar o que não foi destruído pelo fogo





As equipes da Prefeitura de Teresina visitaram, ontem, algumas famílias que foram atingidas pelos incêndios que aconteceram nos últimos dias na capital. Uma das comunidades atendidas foi São Vicente de Baixo, zona Rural Leste, próximo a Cajazeiras, que teve quatro famílias desabrigadas por conta do desastre ecológico. O objetivo da visita é prestar solidariedade às famílias que passaram por momentos de desespero ao ter seus pertences perdidos. "Nós temos aqui equipes que vão poder colaborar, dar este apoio a essas famílias, através do programa Cidade Solidária, neste momento de tristeza", afirma Paulo Lopes, superintendente da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR). No local estavam equipes da Secretaria de Assistência Social (Semtcas), Defesa Civil e SDR. De acordo com Mauricéia Carneiro, secretária municipal de Assistência Social, por meio do programa Cidade Solidária, essas famílias terão acesso a uma bolsa, cesta básica, Kit Limpeza Pessoal, Kit Limpeza Geral, e Kit acolhimento que são colchões. As famílias que perderam suas moradias por completo também serão atendidas através do programa Morar Melhor, desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento e Habitação (Semduh). O cadastramento das famílias para que recebam o suporte está sendo feito pelo Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) da região, que é o Norte 4. "Nós temos esse suporte garantido pela Prefeitura e agora é só buscar essas famílias para que elas possam ter esse auxílio direto da Semtcas, da Prefeitura", destaca Mauricéia. A lavradora Lúcia Maria per-deu toda a casa com o incêndio que ocorreu na região. "Não deu tempo de pegar nada, foi tudo consumido pelo fogo. Mas eu consegui salvar meus filhos e agora estamos aqui vivos. É isso que importa", destaca Lúcia, que tem um filho de 3 anos e uma menina de 2 anos. A mãe de Lúcia e dona de casa, Maria Irene de Sousa lamenta a situação. "Ela agora está morando comigo até conseguir levantar sua casa novamente. É uma situação muito triste, muita gente perdeu seus pertences, o prejuízo foi grande, mas nós estamos bem, graças a Deus", afirma. Além da Prefeitura, grupos em Teresina estão se mobilizando para ajudar as famílias. Um grupo de moradores do edifício Ana Rosa está arrecadando itens como roupas, calçados, lençóis, toalhas e produtos de higiene. Quem quiser pode enviar os itens ao prédio, que fica na Rua 1º de Maio, número 575, próximo ao Parque da Cidadania. A Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na zona Leste de Te-resina, está disponibilizando uma conta para arrecadações em dinheiro. A conta é: Conta corrente 2-0; agência 855, banco 104.