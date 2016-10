15/10/2016 09:00:00 - Cultura



Cineclube faz homenagem ao Zé do Caixão



Divulgação Zé do Caixão é um ícone das histórias de terror do cinema brasileiro





Unhas enormes, capa preta e cartola são algumas das características assustadoras do maior ícone de horror do cinema brasileiro. O Cineclube, da Casa da Cultura, tem exibido a Mostra de Cinema "Zé do Caixão" em homenagem ao importante cineasta brasileiro José Mojica Martins. As exibições acontecem todas as segundas-feiras, na sala de vídeo da Casa da Cultura, às 18h30, até o dia 07 de novembro. A entrada é franca. Sob a persona de sua criação mais horripilante, o coveiro "Zé do Caixão", Mojica fez filmes que deram início ao "cinema trash" no Brasil, sempre com muita criatividade, apesar dos baixos orçamentos. A coordenação da Mostra de Cinema fica por conta de Antônio Augusto e Alderon Marques. O Cineclube é um espaço voltado para exibição de filmes com o intuito de gerar debates e reflexões sobre a sétima arte. "A cada segunda-feira um filme diferente é apresentado e, após a exibição, os presentes desenvolvem uma discussão sobre a obra", comentou Josy Brito, diretora da Casa da Cultura. A Casa da Cultura é mantida pela Prefeitura de Teresina, por meio da Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves, e fica localizada na Rua Rui Barbosa, nº 834, centro. Para mais informações: 3215-7849.