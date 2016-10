Mais um caixa eletrônico foi estourado esta semana em Te-resina. A ação aconteceu dentro de uma farmácia do bairro Água Mineral, zona Norte da cidade. Os assaltos a bancos e caixas têm sido recorrentes em todo o Estado. Segundo o levantamento do Sindicato dos Bancários no Piauí, de janeiro a setembro deste ano, foram 13 ocorrências de assaltos a bancos e correspondentes bancários no Estado.

Devido a frequente ação de bandidos, o número de caixas espalhados por determinados pontos diminuiu. "Antes, nos tínhamos caixas em postos de gasolina, aeroporto, farmácias, mas devido a esta onde de assaltos, este número de caixas sofreu uma grande redução", diz João Neto, diretor regional do Sindicato dos Bancários em Teresina.

Para banir essas ações, João Neto explica que foi sancionada a Lei 6168, em 2012, que permite que bancos possam implantar câmeras em suas fachadas para contribuir com o trabalho de monitoramento eletrônico da Polícia Militar. No entanto, nenhum banco implementou a medida até o momento. "Não iríamos acabar com o problema, mas já ajudaria a Polícia no trabalho de investigação dos criminosos. Porém, os bancos não querem investir ou gastar com isso", comenta.

Atualmente, a maioria dos bancos já possui como medidas de segurança as portas giratórias e os biombos entre os caixas. No entanto, muitas agências do interior ainda não oferecem as condições básicas de segurança à população. "Em Oeiras, por exemplo, não há porta giratória. Eles dificultam a instalação dos mecanismos, por não ver isto como um investimento de segurança", comenta João Neto.

Na última greve dos bancários, declarada no mês de setembro, estavam entre as reinvindicações ajuste salarial, reposição do quadro de funcionários e também mais segurança nas agências e melhores condições de trabalho à categoria. A greve dos bancos em todo o país durou um mês e neste período muitos clientes passaram por sufoco para resolver seus problemas.