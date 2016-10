15/10/2016 09:00:00 - Municípios



Eletrobras Piauí regulariza energia em mais de 7 mil residências



clique para ampliar

Gambiarras foram substituídas com ligações feitas pela empresa de energia elétrica





A Eletrobras, distribuidora de energia, iniciou o Programa de Eliminação de Gambiarras em abril de 2015, com o objetivo de ampliar as redes de média e baixa tensão para a regularização de 11 mil unidades consumidoras na região metropolitana de Teresina e municípios próximos, como Madeiro, Miguel Alves, Prata do Piauí, Alto Longá, Palmeirais, Demerval Lobão e Beneditinos. Das 31 obras iniciadas, 19 foram concluídas e dez estão em fase de conclusão. Isso representa mais de 7 mil famílias, cerca de 28 mil pessoas atendidas com energia regular e de qualidade. Nas obras, foram implantados mais de três mil postes para o lançamento de 3,5 km de cabos multiplexados. O Loteamento Vitória, localizado na zona sudeste de Teresina, marcou o início dessas obras, onde 203 famílias foram beneficiadas com a eliminação definitiva das ligações das "gambiarras". Teresinha Magalhães, moradora da Rua 05, casa 17, lembrou que as ligações irregulares causavam transtornos diariamente para a população do Loteamento. Segundo a moradora, os vizinhos reclamavam muito de oscilação, falta de energia e queima de equipamentos elétricos. Ela destaca que, após a regularização, a qualidade da energia oferecida melhorou e as pessoas não reclamam mais. "Foi um sonho realizado", disse Teresinha. No conjunto habitacional Frei Damião, quadra 34, casa A, Maria do Socorro relata que reside no local há mais de quatro anos e não pagava pela energia consumida. "Era gam-biarra, não havia outra maneira. Depois da regularização a energia melhorou muito, não falta, e quando falta, chega lo-go", afirmou a moradora. Para o empregado Fabiano Ferreira Gonçalves, responsável pela coleta mensal das leituras, a regularização das unidades consumidoras facilitou bastante o trabalho dele. "Agora os medidores estão externalizados, dentro do padrão e sequencia-dos. O trabalho que eu realizava em oito horas, agora faço em seis", finalizou Fabiano. Relação das obras concluídas em Teresina -Lotea-mento Vitória; Real Copagre; Urbano Eulálio; Frei Damião; Santo Antônio; Monte Horeb. Residenciais: Betinho e Vinícius de Morais. Vilas: Bom Jesus, Bom Jardim, Elmano Férrer, Santo Afonso/CintiaPortela, Washington Feitosa, Tiradentes e Vila Andaraí. Obras em andamento na capital-Residencial Betinho, Sete Estrela, Dilma Rousseff, Parque da Vitória. Obras no Interior do Estado - Madeiro, Miguel Alves, Prata do Piauí, Alto Longá, Demerval Lobão (concluídas), Beneditinos, Palmeirais (em encerramento)