15/10/2016 - ZOZIMO TAVARES



O fogo na mídia



INAUGURAÇÃO do novo Fórum de Oeiras





Na imprensa e nas mídias sociais, são muitas as manifestações sobre os últimos incêndios em Teresina. Apenas ontem recolhi estes três depoimentos: 1. "Não, não estamos na década de 1940, mas a perplexidade com a crueza dos acontecimentos nos reporta a esse tempo. Embora saibamos que na ditadura Vargas se fomentava os incêndios criminosos pra extirpar a pobreza, as casas de palha, dos menos favorecidos, hoje em pleno século XXI, impera a ditadura da omissão, crime tão e quanto cruel como este. O povo está aflito, como lá, sofrendo o terror das queimadas que, criminosas ou não, destroem da mesma forma os sonhos, o patrimônio, a vida. A cidade está em chamas, e dessa vez, sentimos nos olhos, na carne, no coração, o horror passado pelas famílias de Teresina do século passado, tão bem dissertado em versos macabros pelo escritor José Afonso Araújo Lima, no seu livro "A cidade em chamas". Só lendo o livro teremos um parâmetro do terror pelo qual passa nosso estado, nossa Teresina." (Paulo Aquino, músico, integrante do Ensaio Vocal) 2. "Na segunda-feira, última, estive na sede do Corpo de Bombeiros, na Avenida Miguel Rosa, clamando pelo envio de policiais para conter um incêndio de largas proporções que estava acontecendo já há dois dias no povoado Trabalhosa, na região de Santa Teresa. Hoje, sexta-feira, o fogo continua e cerca de 80 hectares já foram queimadas, isto sem falar nos animais mortos. Muito bem. Naquele dia, constatei o grau de precariedade em que se encontra aquela instituição que existe para socorrer, ou seja, para fazer o bem. Nota-se que os últimos governadores cruzaram os braços e fecharam os olhos para o Corpo de Bombeiros. O último investimento foi a compra de uma escada magirus com recursos de uma emenda direcionada pelo então senador e hoje deputado federal Heráclito Fortes." (Sousa Neto, jornalista) 3. "Há, claro, uma conjunção de fatores que favorecem a eclosão de queimadas. Mas acima disto paira a flagrante incompetência e/ou despreparo do Estado. Em âmbito municipal e estadual. A secular opção por quadros políticos para a ocupação de postos importantes, tais como a defesa civil, divorciou os políticos da cidade. Eles não nos representam. A cidade arde em chamas enquanto os políticos ficam nos gabinetes refrigerados ensaiando frases e poses para as câmeras de TV que, cúmplices, lhes dão audiência." (Edwar Castelo Branco, historiador e professor da UFPI, onde foi vice-reitor)