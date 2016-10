15/10/2016 09:00:00 - Polícia



Homem suspeito de matar vereador de Esperantina é preso







A Polícia Civil prendeu ontem (14) um homem suspeito de ter matado com um tiro o ex-presidente da Câmara de Esperantina, Antônio Aristides de Carvalho. Segundo o delegado Leonardo Alexandre Martins, o homem foi preso na cidade de Redenção de Gurgueia, a 691 km de Teresina, quando estava a caminho da capital. "Após o crime, ele empreendeu fuga em destino à cidade de Brasília e lá ficou um período. Depois, ele foi para uma cidade em Minas Gerais. O serviço de inteligência, em parceria com delegacia de Esperantina, estava tentando localizá-lo, até que, na quinta-feira (13), conseguimos identificar que ele estava vindo para Teresina", contou o delegado. O suspeito, identificado como Jailson de Sousa Xavier, foi preso em no ônibus em que estava após ser abordado por volta do meio-dia de ontem, quando foi cumprido o mandado de prisão preventiva contra ele. "O ônibus faria essa parada lá em Redenção e quando os passageiros desceram nós prendemos-o. O mandado de prisão já estava expedido desde que ele fugiu e agora conseguimos cumprir. Com a sua prisão, agora vamos pegar o depoimento e fechar o inquérito. O suspeito vai se recambiado para a cidade de Teresina, de onde deve ir para o sistema prisional", finalizou o delegado. O CASO - O vereador Antônio Aristides, ex-presidente da Câmara Municipal de Esperantina, foi morto a tiros enquanto tentava ajudar uma mulher após uma briga de família na noite do dia 28 de agosto. O vereador chegou a ser socorrido e levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O caso causou comoção em todo o Piauí e a prefeita Vilma Amorim chegou a decretar luto oficial na cidade. Tote Aristides estava em seu segundo mandato de vereador e tentava a reeleição neste ano.