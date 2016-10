15/10/2016 09:00:00 - Geral



Integração será feita apenas com cartão a partir de hoje

Terminal de integração Livramento: medidas valem para quem circulam pelos dois terminais já entregues pela PMT





A partir de hoje, os terminais de integração da zona Sudeste de Teresina começam a funcionar efetivamente. É que de acordo com a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans), a integração nos terminais de integração do Livramento, localizado no bairro Dirceu e Itararé, será feita somente com o cartão eletrônico. Não será mais permitida a utilização do "bilhete de ocorrência", uma alternativa para facilitar a integração no começo do funcionamento do novo sistema. O gerente de Planejamento da Strans, Vinícius Rufino, explica que o período de adaptação do sistema, implantado há três meses, permitiu a utilização de bilhete, mas a partir de agora somente com o cartão será possível a integração. "Fizemos a utilização desse bilhete para que as pessoas se acostumassem com o novo sistema, mas agora os usuários já entenderam como é o funcionamento dos terminais. Chegou o momento de retirar o uso desse bilhete", explicou. Rufino ressalta que, ao longo desses três meses de funcionamento dos terminais da zona Sudeste, muitos ajustes foram realizados no sistema a fim de que ele funcione da melhor maneira possível. "Foram realizadas muitas adequações para garantir um melhor funcionamento e mais segurança para os usuários da integração", acrescentou. O gerente explica ainda que as pessoas que ainda não têm o cartão, seja ele do estudante, do trabalhador ou o expresso deve adquiri-lo o mais rápido possível, pois somente assim poderão utilizar os benefícios do sistema de integração. A zona Sudeste foi a primeira a receber dois terminais de integração que fazem parte do novo projeto de mobilidade urbana de Teresina. Os terminais de integração Livramento e Itararé funcionam em fase experimental aos finais de semana e feriados. Ainda segundo a Strans, o prazo para que os terminais da zona Sudeste funcionem durante todos os dias da semana está previsto para o início do próximo ano. Quando os demais terminais forem inaugurados já começarão já será exigido o cartão automaticamente. ONDE COMPRAR- Os cartões de integração poderão ser adquiridos dentro dos próprios ônibus, com o cobrador, nos pontos de vendas do Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Passageiros de Teresina (Setut) e dentro dos próprios terminais de integração. O cartão de integração poderá ser adquirido nas seguintes linhas: 100 (Redonda/ Shooping), 505(Redonda-Dirceu I/João XXIII), 504 (Redonda-Alto da Ressurreição/João XXIII), 508(Parque Itarare- B. Esperança/São João), 509 (Parque Jurema-Shopping/São João), 510 (Parque Jurema-Dirceu II/João XXIII), 517 (Parque Itarare-Shopping/São João), 601(Redonda-Dirceu I/Miguel Rosa), 603 (Parque Jurema-Dirceu II/Miguel Rosa), 611 (Alto da Ressurreição/Ponte Wall Ferraz) 710 (Alto da Ressurreição-Redonda/Barão) e 703 (Parque Jurema-Dirceu II/Barão).