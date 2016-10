O escritor piauiense, nascido em Piripiri, na região Norte do Estado, José Maria de Carvalho, acaba de lançar seu terceiro livro "Nossos Poemas". Na primeira parte da obra, o autor conta "causos" de seu cotidiano, logo em seguida apresenta poemas e na terceira parte traz piadas ao leitor para descontrair, onde chama de "Vamos Sorrir".

"Trago poemas, tem uma parte de piadas e na primeira parte conto histórias interessantes de pessoas de Piripiri, Pedro II, Teresina e Buriti dos Lopes, cidades onde andei. Tenho o hábito de contar histórias desde "Casos e Poesias". Quem já leu este último livro ficou muito feliz", conta José Maria.

Além do vasto material, o autor completa o livro com notas de rodapé que trazem curiosidades científicas. Algumas delas são: "Uma abelha faz cerca de 40 voos diários em busca de néctar e pólen"; "As unhas das mãos crescem aproximadamente 4 vezes mais rápido que as do pé"; "Antes de 1800, os sapatos para os pés direito e esquerdo eram iguais", etc.

A obra foi lançada no último sábado (8) na Academia Piaui-ense de Letras (APL) na presença dos acadêmicos. O autor já apresentou o trabalho em Pi-ripiri e também já foi convidado para lançar a obra em programas de televisão locais.

Além de "Nossos Poemas", José Maria já lançou "Minhas Palavras" (2006) e "Casos e Poesias" (2010) e tem mais dois livros a serem publicados.

José Maria de Carvalho é natural de Piripiri, onde residiu até os 16 anos. É formado em Ciências Agrícolas pela Universidade Federal do Piauí (UFPI), Letras Português/Inglês pela Universidade Estadual do Piauí (UESPI) e pós- graduado em Língua Inglesa. Foi Extensionista Rural do Emater, Professor da Uespi e Professor do Ensino Médio nas escolas públicas e privadas.