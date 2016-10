16/10/2016 09:00:00 - Esporte Nacional



Com três clubes no G6, cariocas retomam protagonismo na Série A

FlamengUISTAS comemoram gol no empate fora de casa contra o Palmeiras





Depois de figurar nas duas últimas temporadas como mero coadjuvante no Campeonato Brasileiro, o futebol carioca vive um grande momento na atual edição. Os três clubes que estão na Série A, Flamengo, Botafogo e Fluminense, chegam à 31ª rodada na zona de classificação à Copa Libertadores de 2017. O Flamengo, um ponto atrás do Palmeiras, está na briga. Hoje, o Flamengo enfrenta o Internacional no estádio Beira Rio. O Botafogo pega o Atlético-MG no Luso-Brasileiro e o Fluminense encara o São Paulo no Edson Passos. A campanha dos cariocas é bem diferente daquelas que se viu nos Brasileiros de 2014 e 2015. No ano passado, o clube mais bem colocado foi o Flamengo, que terminou em 12.º lugar, logo à frente do Fluminense. O Vasco acabou rebaixado, enquanto que o Botafogo disputou a Série B. Já em 2014, o clube tricolor foi o sexto e o rubro-negro apenas o 10.º - o Botafogo fora rebaixado e o Vasco disputava a segunda divisão. Agora, a situação é bem diferente. E o motivo de tamanha evolução em tão curto espaço de tempo é uma incógnita que atinge até mesmo os que estão diretamente envolvidos com o desempenho dos times. "É uma das questões mais difíceis de eu responder", afirmou o técnico do Fluminense, Levir Culpi. "Os clubes não investiram de forma tão forte no futebol. Essa boa fase tem muito do carisma no futebol carioca. Um jogador, quando faz gol por um time carioca, fica muito falado. Não há uma estrutura maravilhosa ou algo assim que seja de ponta, mas são clubes de tradição que são movidos a muita emoção". Para Jair Ventura, que assumiu o Botafogo após a saída de Ricardo Gomes com a missão de evitar um novo rebaixamento, o segredo da evolução de seu time foi o pé no chão. "Sempre bati na tecla de permanecer na Série A. Automaticamente, quando nos livramos do rebaixamento, entramos na zona da Libertadores". O Botafogo chegou aos 47 pontos, marca que, segundo os matemáticos, tira qualquer chance de rebaixamento. "Para alguns, eu estava pensando pequeno. Mas não tem como livrar da zona e não subir na tabela. Agora é manter. Sabemos das dificuldades, vai ser difícil, mas vamos dar o máximo para manter nessa situação", continuou. Jair Ventura comemora o "bom momento" do futebol carioca, mas não quis comentar a situação dos rivais. "É muito bom para todos, e fico feliz. Mas temos que nos preocupar com o nosso. Cada um com seus problemas".