16/10/2016 09:00:00 - Geral



Babás ou creches? Escolha divide opiniões

clique para ampliar

De acordo com informações da Semec, Teresina possui 156 creches públicas, em várias regiões da cidade





A chegada de uma criança implica em mudanças na vida de uma família. Desde sua concepção até o nascimento, os pais costumam planejar todos os detalhes. Entre esses planejamentos está o de contratar os serviços de uma babá ou matricular a criança em uma creche. Em Teresina há uma variedade de creches e escolas que oferecem este tipo de serviço, que atendem as crianças em horários flexíveis, de acordo com o interesse dos pais. Antônia Moraes é diretora de uma creche escola no Centro de Teresina e desenvolve este trabalho com crianças de seis meses a cinco anos. O local existe há mais de 30 anos e conta com uma estrutura pequena, porém, acolhedora onde estão matriculadas atualmente 40 crianças. Ela acredita que a procura por creche, ao invés de babá, se dá pela comodidade oferecida aos pais. "Por ser no Centro da cidade, a maioria das nossas crianças é de pais que trabalham por aqui. Muitos preferem deixar conosco do que deixar com babá em casa, pois há uma relação de confiança que nós criamos com os pais e com os filhos também", explica. Antônia conta que a procura pela parte da creche acontece o ano todo, porém se intensifica nos meses de dezembro e julho. As crianças podem ficar apenas um turno ou o dia inteiro, os valores das mensalidades variam de R$650 a R$ 800 dependendo do tempo de permanência. "Para quem fica o dia todo, esse valor está incluso o almoço. O lanche, tanto da manhã quanto da tarde, tem que vir de casa junto com a criança", explica. A diretora aponta ainda que, na creche a criança, tem a oportunidade de desenvolver mais rapidamente a fala, aumenta seu círculo de amizade e aprende desde muito cedo valores tais como partilha, união e convivência em grupo. Pagar pelos serviços de uma creche particular não é a realidade da maioria da população teresinense. Muitos dependem das creches públicas municipais para deixar os filhos enquanto trabalha. Segundo informações da secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec), Teresina dispõe de 156 creches públicas em várias regiões da cidade, acolhendo 23.009 crianças, nos turnos da manhã e tarde. A prefeitura informa ainda que mais 21 unidades estão em construção, sendo duas na região do centro e que deverão atender as crianças em período integral. Nos bairros, o serviço não funciona o dia todo, o que dificulta para muitas famílias, cujos pais e mães trabalham o dia inteiro, como no caso da Luane Gomes, mãe do Samuel. Moradora da Vila Santo An-tônio, na zona Sul da capital, a creche mais próxima de sua casa fica no bairro Promorar. Ela conseguiu uma vaga para o filho apenas este ano, no turno da manhã. Como precisa trabalhar, ela conta com a ajuda da mãe e vizinhos para pegar a criança na creche. "Eu precisava voltar a trabalhar e, antes, deixava meu filho com minha mãe que já tem idade avançada, era sempre um problema. Com a vaga da creche, melhorou um pouco, porque de manhã ele fica lá, mas aí eu preciso de alguém para buscar. Por isso, pedi a minha vizinha, que também pega o filho lá perto. No período da tarde, minha mãe fica e eu peço ajuda de quem estiver em casa com as atividades mais complicadas para ela", conta. Luane acrescenta que, se tivesse uma creche onde ela pudesse deixar o filho o dia todo, seria bem melhor. "Meu filho está crescendo e minha mãe já está reclamando da dificuldade de olhar ele sozinha. Estou prevendo que vou ter que sair do emprego por causa disso", relata a jovem.