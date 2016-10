16/10/2016 09:00:00 - Cidade



Comerciantes relatam momentos de crise

Os comerciantes do Shopping da Cidade estão preocupados e têm esperanças que o período das festas natalinas seja mais lucrativo





Vendas abaixo da média, desconfiança por parte do consumidor e receio de novos prejuízos. Esta é a situação de muitos comerciantes que trabalham no Shopping da Cidade, Centro da capital. Com a crise econômica que assola todo o país, muitos permissionários contam que a situação para eles está cada dia mais complicada. O senhor João Macedo, que trabalha no local há mais de cinco anos vendendo calçados, relata que nunca passou por momentos tão difíceis como este. "Eu já trabalho com vendas há mais de 20 anos, e aqui estou com cinco, e olha, estou ficando preocupado, o dinheiro que entra está dando mal para cobrir as despesas. Tem muita gente que já desistiu aqui e fechou o box por conta da crise", explica o comerciante. Dona Graça de Carvalho também afirma que os últimos meses foram de muitas dificuldades no local. "Aqui só vende mesmo em vésperas de datas comemorativas, como o Dia das Mães e Festa Junina, mas o resto dos dias as vendas são fracas. As pessoas chegam, olham e não levam nada, por mais que a gente se esforce para negociar e baixe o preço, às vezes fica só na promessa", relata. A expectativa para esses vendedores é a época natalina, período de melhores vendas para o comércio. Por enquanto, os comerciantes se preparam para abastecer o estoque e deixar tudo pronto para as festas do final do ano. "Quem tem seu dinheiro está guardando para fazer as viagens e comprar mercadoria pro Natal. A esperança é vender no mês de dezembro o que a gente não vendeu nesses últimos meses, tomara que melhore a situação", afirma seu João Macedo. Em funcionamento desde 2009, o Shopping da Cidade abriga cerca de 1.600 comoda-tários e é aberto das 8h às 18h. O local conta com estrutura de banheiros, praça de alimentação e estação de metrô. Em março deste ano, 70 co-modatários que mantinham os boxes fechados foram chamados para explicar o motivo do não funcionamento, a taxa de manutenção do local é de R$130. OUTROS PONTOS - Além do Shopping da Cidade, o teresinense conta com outros locais vendas populares, como o centro de vendas entre as ruas Paissandu e Riachuelo, calçadão das ruas Simplício e Álvaro Mendes e os Centros de Produção dos bairros. A construção de outro ponto de vendas parecido com o Shopping da Cidade está em andamento e deve abrigar os ambulantes que, atualmente, ocupam as calçadas da rua São Pedro, no Pólo de Saúde. Segundo a Secretaria Municipal de Economia Solidária (Semest), um terreno próximo dali já está à disposição da Prefeitura, devendo passar por reforma estrutural para receber os 48 camelôs cadastrados.