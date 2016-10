A Câmara dos Deputados concluiu na madrugada do dia 11 a votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que estabelece um teto para o aumento dos gastos públicos pelas próximas duas décadas. O texto é polêmico e gerou discussões até mesmo na base aliada do governo. Dessa forma, o Contas Abertas explica o que exatamente foi aprovado no começo do dia.

Denominada "Novo Regime Fiscal", a proposta somente é válida para União e órgãos federais com autonomia orçamentária e financeira, e vigorará a partir de 2017 até o exercício de 2036, com duração de vinte anos, com possibilidade de revisão a partir do décimo ano de vigência.

O regime alcança apenas as despesas primárias (não financeiras) no âmbito do orçamento fiscal e da seguridade social. O governo adota, como estratégia central para conter o déficit e a dívida, o controle duradouro da despesa pública, na medida em que considera que a carga tributária já se encontra bastante elevada, e que o controle de despesa melhora a qualidade do gasto.

Em relação à vigência, o governo alega que o prazo de 20 anos é suficientemente longo para garantir o bom funcionamento do regime, sendo que trabalha com a hipótese de estabilizar os gastos, para depois reduzi-los, assinalando que a despesa pública no Brasil cresceu quase 6% acima da inflação, em termos médios, no período de 1997 a 2015. Ademais, argumenta que a medida possibilita menores taxas de juros na negociação dos títulos públicos, o que permitirá a redução das despesas financeiras, fundamental para a recuperação da confiança do investidor e do consumidor.

Nota técnica da consultoria de orçamento da Câmara aponta que, a despeito desse propósito, o termo final fixado para o Novo Regime Fiscal (20 anos) parece excessivo, diante da realidade econômica e social, considerando-se que o ajuste toma como base a despesa pública em um exercício - 2016 - relativamente atípico no ciclo de crescimento do Brasil, com grande queda do PIB e da arrecadação, fato que aumenta o grau de incerteza. "De outra parte, é verdade que a tendência atual de elevação da despesa combinada com a grande queda do PIB e os déficits primários exigem alterações que requerem tempo razoável para produzir efeitos", aponta.

O governo espera, com a PEC, queda gradual e persistente da despesa primária/PIB. Um primeiro ensaio simplificado e atemporal, indica que, para diferentes hipóteses de crescimento médio do PIB (0 %, 1 %, 2 %, 2,5% e 3 %), a tendência de redução da participação da despesa primária, em % do PIB, tomando-se como premissa, no exercício de referência (ano 1), uma despesa primária equivalente a 19 % do PIB.

O ensaio reforça o que o go-verno espera, ou seja, uma trajetória decrescente da despesa primária em percentual do PIB. Por outro lado, a persistência do cenário de baixo crescimento econômico faz com que a participação da despesa em relação ao PIB continue crescendo (como ilustrado na hipótese de crescimento de menos 1 %).

"Assim, o modelo apresentado, ainda que preserve a correção pela inflação, não permite ampliação real da despesa, independentemente do crescimento da economia e da melhoria das contas públicas. O congelamento da despesa em termos reais faz com que a mesma ocupe fatias decrescentes do PIB. De outro lado, autoridades do governo esperam que o esforço fiscal do setor público, diante da atual recessão, será mais do que recompensado porque criará condições para a retomada do investimento e do crescimento econômico do País", explica o estudo da Câmara.

Deve-se salientar que a PEC prevê a possibilidade de alteração a partir do décimo exercício de vigência da Emenda Constitucional. Ressalte-se, no entanto, que a mudança restringe-se ao "método de correção", e não ao regime em si. Ademais, a revisão não é obrigatória, sendo de iniciativa exclusiva do Executivo.

Ao se prever alteração do texto constitucional por meio de lei ordinária, depois de 10 anos de vigência da PEC, a matéria (método de correção) pode deixar de ter estatura constitucional, caso aprovado o projeto.

A nota técnica destaca que a definição trazida no texto da PEC que institui um "novo" regime fiscal pode gerar dúvidas em relação à validade das disposições do atual regime. A legislação vigente, com destaque para a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, estabelece várias medidas voltadas à disciplina fiscal, a exemplo: da fixação de metas de resultado fiscal na LDO, da elaboração e execução do orçamento de forma compatível com as metas fiscais; da obrigatoriedade da avaliação de receitas e despesas durante a execução, com a fixação de cronograma e de limites de empenho e pagamento compatíveis com a obtenção da meta.

"Assim, é preciso esclarecer que a PEC não afasta a necessidade de observância dos limites e das regras fiscais previstas na legislação existente. Registre-se ainda que foi noticiado que os Estados e o Distrito Federal, que vêm se deparando com crise fiscal similar, também poderiam vir a ser incluídos na referida PEC, no bojo da renegociação da dívida com a União", aponta a nota técnica da Câmara.

Cabe ressaltar que foi fixado o ano de 2017 como referência para os gastos em educação e saúde. A mudança na base das despesas com as duas áreas era uma demanda de diversas bancadas, já que o ano de 2016 é considerado ruim. Hoje, os gastos nessas áreas são vinculados à receita, que está em queda.