O Tribunal de Contas do Estado (TCE) vai ter muito trabalho pela frente no período da transição. Uma equipe já foi montada para fiscalizar os atos dos atuais prefeitos municipais, nos últimos 80 dias de gestão, para evitar eventuais medidas ou decisões que possam colocar em risco as futuras administrações municipais.

Algumas medidas já foram tomadas pelo TCE, depois de iniciada a transição, como o bloqueio dos precatórios do antigo Fundef (Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério) de 11 prefeituras, num total de R$ 338 milhões e 384 mil. O bloqueio foi solicitado pelo procurador-geral do Ministério Público de Contas, Plínio Valente, sob a justificativa da exiguidade de tempo para o final das atuais gestões das prefeituras e que há controvérsia sobre a aplicação dos recursos, dentre outros fatores.

O Tribunal decidiu, depois, liberar os precatórios do antigo Fundef para as prefeituras que comprovarem que os recursos estão na previsão orçamentária dos municípios deste ano. Entre as prefeituras contempladas estão a de Teresina, de Miguel Alves e de Caridade do Piauí.

O TCE vem recebendo denúncias de vários municípios sobre a farra de final de gestão e também relativas ao atraso de pagamento de salários, prestadores de serviços e fornecedores. Em breve, receberá mais uma, a que dá conta que o prefeito de Bocaina elevou o salário do procurador do município para R$ 27 mil, um valor que se aproxima da remuneração de um ministro do Supremo Tribunal Federal.

O objetivo da transição, prevista em lei aprovada pela Assembleia Legislativa e em instrução normativa do próprio TCE - trata-se da Lei 6.253/2012 e da Instrução Normativa 01, de novembro de 2012 - é garantir que os serviços, obras e obrigações dos municípios não sofram descontinuidade em função da mudança de gestão, nem a população seja prejudicada com eventuais atos dos atuais prefeitos, conforme explicou o presidente do TCE, conselheiro Luciano Nunes.

O Tribunal de Contas já adotou a medida após as eleições municipais de 2012 e voltou a cumpri-la após o pleito estadual de 2014. Com a enxurrada de denúncias que receberá nos próximos dias, o TCE certamente vai precisar uma força-tarefa para examinar todas elas e adotar as providências necessárias.