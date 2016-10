16/10/2016 09:00:00 - Polícia



Pichações tomam conta de prédios públicos e privados

clique para ampliar

pichações estão espalhadas por todas as zonas da cidade, em prêdios públicos e privados. Ato é crime





Ao andar por Teresina é possível encontrar nomenclaturas estranhas rabiscos por todas as regiões da cidade. Até mesmo nas placas de trânsito. A prática, conhecida como pichação, é crime. De acordo com a lei, pichar ou por outro meio conspurcar edificação ou monumento urbano pode levar de três meses a 1 ano de detenção e multa. A lei é mais rígida se o ato for realizado em monumento ou coisa tombada em virtude do seu valor artístico, arqueológico ou histórico, passando a punir o autor com pena de 6 (seis) meses a 1 (um) ano de detenção e multa. É importante, no entanto, diferenciar o ato de pichar do grafitar. Não constitui crime a prática de grafite realizada com o objetivo de valorizar o patrimônio público ou privado mediante manifestação artística, desde que consentida pelo proprietário e, quando couber, pelo locatário ou arrendatário do bem privado e, no caso de bem público, com a autorização do órgão competente e a observância das posturas municipais e das normas editadas pelos órgãos governamentais responsáveis pela preservação e conservação do patrimônio histórico e artístico nacional. Com pichadores sujando muros, portões e diversos espaços público e privados da capital, o prejuízo acaba sobrando para o patrimônio público ou para o dono da propriedade privada. "Nos últimos três anos eu já pintei e repintei o muro pelo menos umas cinco vezes, fora os remendos que eu faço só em cima da pichação. Eu tiro, mando pintar, mas na semana seguinte já está tudo pichado novamente. Fora o gasto, pois essa tinta que eles usam não é fácil de sair com a tinta branca. É preciso passar uma tinta e depois passar a branca", contou a nutricionista Hilma Guimarães. Os comerciantes também são vítimas dos pichadores, que se arriscam escalando muros e telhados. Alguns prédios eles enfrentam mais 40 metros de altura para pichar o topo, em outra loja que nem foi inaugurada já esta pichada. "Uma forma de se expressar totalmente errada. São frase, símbolos e sinais que não traz nenhum benefício e isso só prejudica a imagem das empresas e deles mesmos que não são bem vistos na sociedade", lamentou Deusvaldo Nunes, gerente de loja. A ousadia dos pichadores é tanta que nada escapa dos riscos e imagens. Escolas, paradas de ônibus, pontes, tapumes de obras, igrejas e até os cemitérios estão pichados. "É um desrespeito, isso aí não tem futuro", declarou o autônomo Agenor Cavalcante. O topógrafo Ribamar Silva também não concorda. "Você pinta sua casa e vem um desocupado desse, porque eu chamo é de desocupado mesmo, que vem só sujar", disse. Pichar áreas públicas e privadas é crime no Brasil e a lei prevê multas e prisão, mas parece que em Teresina os pichadores não esta preocupado com isso. Na Avenida João XXIII, uma das mais movimentadas da cidade, quase todas as placas de trânsito foram pichadas que pode provocar acidentes. Ao contrário do que muita gente pensa pichação não é arte. "A pichação geralmente tem o sentido de deixar marcas que danifiquem bens ou lugares onde elas foram deixadas. Já o grafite é com uma permissão do dono que vai fazer com que a interferência dele seja bela para o local onde está sendo colocada", explicou o professor de artes Jairon Sousa. Diferente de outros estados, o Piauí ainda não possui um número específico para denúncias desse tipo. (Com informações do G1)