IFMA prorroga inscrições para vagas de professor e técnico

As inscrições do concurso Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) foram prorrogadas. Para professor, o prazo, que se encerrava em 6 de outubro, foi prorrogado até 13 de outubro, quinta-feira passada. Já as inscrições para técnico administrativo em educação ficam abertas até o dia 20 próximo (antes o prazo terminava no dia 13). As fichas de cadastro estão disponíveis no site da Fundação Sousândrade (www.sousan-drade.org.br), empresa que será responsável pela organização e aplicação das provas. As taxas vão de R$ 40 a R$ 130, de acordo com o ofício pretendido. Haverá provas objetivas nos dias 20 de novembro - para professor e 11 de dezembro para técnico administrativo em educação. Outras etapas envolverão avaliação de desemprenho didático e análise de títulos para professor; além de prova prática para interprete de Libras. As datas, locais e horários de aplicação de todas as fases dos certames serão previamente divulgadas no site da Fundação Sousândrade. O IFMA também retificou mais uma vez os editais de concurso com vagas para professor e técnico em educação. Agora, o total de vagas é de 234 estando distribuídas entre os cargos de professor com ensino superior (154) e técnico administrativo em educação de todos os níveis de ensino (76). Do total de ofertas do certame, 35 estão reservadas para pessoas negras e 14 estão reservadas para pessoas com deficiência. Inicialmente, o IFMA divulgou 133 postos para professor. Depois, foram publica-das três retificações, criando 21 novas vagas e elevando para 154 o número total de ofertas. Para se inscrever no concurso do IFMA para o cargo de professor, era preciso ter ensino superior completo nas seguintes áreas de atuação: engenharia agrícola (2), engenharia elétrica - automação e controle (4), engenharia elétrica - eletrônica (6), engenharia elétrica - eletrotécnica (9), en-genharia elétrica - sistemas de energia (1), engenharia florestal (1), engenharia mecânica - mecânica de autos (1), engenharia de alimentos (1), engenharia civil - construção civil (10), engenharia de petróleo e gás/geologia e engenharia de poço (1), engenharia de petróleo e gás/produção e economia de petróleo (1), engenharia de pesca (4), agroin-dústria (1), metalurgia (1), química (9), turismo (3), administração (9), economia (2), sociologia (8), Libras (3), arquitetura e urbanismo (1), física (11), matemática (18), letras/português/língua inglesa (10), letras/português/língua espanhola (5), turismo (1), filosofia (3), ciências agrárias/agricultura (3), arte/música (1), psicologia (1), design de moda (1), design (1), geografia (9), nutrição (1), engenharia química (1), música (1), ciências agrárias/engenharia agrícola (1), infor-mática (1) e ciências agrárias/meio ambiente (1), com salário inicial de R$ 4.234,77 que chegam a R$ 9.114,67 com a bonificação por titulação. A lotação das vagas está distribuída entre os Campi do IFMA das cidades de Açailân-dia, Alcântara, Araioses, Baca-bal, Barra do Corda, Barrei-rinhas, Buriticupu, Avançado Carolina, Caxias, Codó, Coelho Neto, Grajaú, Imperatriz, Itape-curu-Mirim, Pedreiras, Pinheiro, Avançado Porto Franco, Presidente Dutra, Avançado Rosário, Santa Inês, São João dos Patos, São José de Ribamar, São Luís/Monte Castelo, São Raimundo das Mangabeiras, Timon Viana e Zé Doca. Já aqueles que possuem diploma de nível médio podem concorrer no certame como tradutor e intérprete de Libras (12), técnico de laboratório de biologia (2), técnico em contabilidade (6), técnico em edifica-ções (1), diagramador (1), assistente em administração (4), técnico de laboratório de segurança do trabalho (1), assistente de alunos (1), técnico de laboratório de vestuário (1), técnico de laboratório de física (1), técnico de tecnologia da informação (1), técnico de laboratório de eletrotécnica (1), técnico de laboratório de mecânica (1), técnico de laboratório de meio ambiente (1), técnico de laboratório de informática (8), técnico de laboratório de agropecuária (1), técnico de laboratório de química (2), técnico de laboratório de física (1), técnico de la-boratório de automação industrial (1), técnico de laboratório de agroindústria (1), revisor de texto em braile (1), técnico em enfermagem (1), técnico de laboratório de ciências (1) e técnico de laboratório de alimentos (1). Em retificação, foram incluídas ainda as vagas de assistente de aluno (1) e assistente em administração (1). Candidatos com ensino superior completo estão aptos a concorrer aos empregos de técnico de assuntos educacionais (4), tecnólogo de RH (1), tecnólogo de gestão financeira (1), auditor (1), arquivista (1), médico (5), en-fermeiro (2) e psicólogo (1); além de bibliotecário/documentalista (1) e médico veterinário (1), incluídos na retificação. Os salários variam de R$ 1.834,69 a R$ 3.868,21, de acordo com o ofício escolhido. As chances estão distribuídas entre os Campi do IFMA de Açailândia, Alcântara, Bacabal, Barra do Corda, Barrerinhas, Buriticupu, Carolina, Caxias, Codó, Coelho Neto, Grajaú, Pedreiras, Pinheiro, Santa Inês, São João dos Patos, São José do Ribamar, Maracanã, Monte Castelo, São Luís, Raimundo das Mangabeiras e Zé Doca.